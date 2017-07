Randazzo, el nuevo experimento peronista

A través de entrevistas publicadas en distintos medios de prensa, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, puso en una bolsa a Cristina Kirchner, Sergio Massa y Florencio Randazzo al señalar que "vienen del mismo sistema político".

La picante definición estuvo rebotando varios días. Desde las filas de los dos dirigentes mencionados en último término, le respondieron de idéntica manera. En vez de iniciar una productiva autocrítica que, de paso, los ayude a desmarcarse más de la ex presidenta recordaron que Graciela Ocaña, primera candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires por Cambiemos, también fue ministra del gabinete cristinista. Podrían haber sumado a la lista a Martín Lousteau, que, si bien fue ministro de Economía de Cristina Kirchner por poco tiempo, concibió la resolución 125 que abrió las compuertas, en 2008, al conflicto con el campo que sirvió de detonante para que el kirchnerismo entrara en su fase más áspera y sectaria de manera definitiva.

Son casos incomparables: Massa fue jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. Durante su gestión empezó 6,7,8 por la TV Pública y fue él quien presentó la ley de medios, en 2009. Randazzo, por su parte, estuvo al frente del Ministerio del Interior y Transporte hasta el 10 de diciembre de 2015 y tiene en su staff a otros dos ex jefes de Gabinete cristinistas (Alberto Fernández y Juan Manuel Abal Medina).

A Massa, de todos modos, hay que reconocerle su invalorable aporte, en 2013, para la re-reelección de Cristina Kirchner, y habrá que ver si su fuerza, ahora que tiene como principal socia a Margarita Stolbizer, se consolida como una propuesta progresista novedosa con real aptitud electoral, o si, según las circunstancias que se vayan dando, más adelante podrá llegar a aspirar a ocupar el trono justicialista.

El caso de Randazzo resulta muy interesante porque sí pretende dar su actual batalla desde el seno del PJ. Es un momento más que particular en la historia de ese movimiento ya que aún no hay "sede vacante" -como se dice en el Vaticano tras la muerte de un papa-, porque Cristina Kirchner se aferra a su liderazgo menguante y va en busca de revalidarlo.

Desde la función pública, Randazzo demostró alguna idoneidad al intentar encarar con más seriedad el tema del transporte que hasta su llegada el kirchnerismo había manejado con tanta desidia, discrecionalidad y despilfarro. También se anotó otro punto a favor al poner en funcionamiento un sistema eficaz y rápido para gestionar DNI y pasaportes.

Al ex ministro se lo conoce más por sus negativas que por sus afirmaciones. Se plantó con dos no a Cristina Kirchner en distintos momentos: cuando todavía era primera mandataria y quiso degradarlo de precandidato presidencial a aspirante a la gobernación bonaerense y él no aceptó (parte de la derrota de 2015 tiene que ver con este hecho), y en las últimas semanas cuando volvió a decirle no a cerrar filas con ella en una misma lista. Mantener la palabra en un país tan dado a romper los compromisos es un valor que le ha empezado a rendir frutos de visibilidad. Ayer, el nombre de su espacio (Cumplir) fue uno de los leivmotiv de la presentación de sus equipos, transmitida por Facebook.

Para colorear ciertos aspectos grises de su personalidad y lograr mayor versatilidad mediática, Randazzo se entrega dócilmente al coaching en procura de ablandar su perfil. Mal no le está yendo: superó las pruebas de enfrentar a periodistas tan distintos como Marcelo Longobardi, en Radio Mitre, y al team cristinista de C5N (Morales/Navarro/Sylvestre).

Con modos coloquiales, sin ofuscarse, pero rápido para neutralizar los cuestionamientos, presenta un discurso bien crítico y proactivo contra el Gobierno, y más pasivo, pero que, sin embargo, no esquiva el bulto, cuando se lo interroga sobre el kirchnerismo. Supo mantener el mismo tono de cordialidad en la conferencia de prensa colectiva que dio hace unos días.

Los líderes justicialistas más exitosos han sido los de personalidades más exuberantes e institucionalmente inestables y hegemónicos. Siendo así Juan Domingo Perón, Carlos Menem y Cristina Kirchner lograron ser reelegidos. Ahora ella, si la suerte la acompaña en las urnas este año, enderezará su proa con la meta de emular al fundador del partido en busca de una tercera presidencia.

Randazzo no es un gran histriónico, como los anteriormente mencionados, por mucho que lo entrenen para volverlo más atractivo y, por eso mismo, tiene bastante que trabajar todavía a nivel popular. No parece tener (o no se le nota) la ansiedad de Massa y va paso a paso, con una progresiva salida a la superficie tras un largo período de silencio. Lo suyo parece más artesanal, pequeñas apuestas, como los videos en una fábrica o con el padre Pepe. Lejos de la sintonía teatral de Perón, Menem y Cristina, en cambio su estilo se parece más al de Cafiero, Bordón y Duhalde.

El PJ logró sus mejores resultados electorales con aquellos que se mostraron viscerales y apasionados. Ahora, Randazzo con un discurso que apela al sentido común, que critica la política económica, pero sin ideologizarla como Cristina Kirchner, y que incorpora los temas de seguridad en su agenda electoral, busca abrirse camino. El crucial dilema del peronismo es si optará por esta inédita versión aparentemente más republicana o preferirá entregarse a un nuevo tsunami cristinista.

psirven@lanacion.com.ar

Twitter: @psirven