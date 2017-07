Guiño de Francia para avanzar en un acuerdo Mercosur-UE

Lo informó Macri tras dialogar con Macron; el Gobierno confía en anunciarlo antes de fin de año; el principal obstáculo son los intereses agrícolas europeos

El Presidente mostró optimismo a pesar de las reuniones suspendidas. Foto: Presidencia

HAMBURGO.- Hace minutos se despedía de uno de los escenarios más importantes de la política mundial, y recibía saludos y felicitaciones de líderes como Angela Merkel , Mariano Rajoy o el titular del Banco Mundial, Jim Yong King, con quien intercambió bromas antes de salir del edificio donde se realizó la cumbre del G-20. Distendido, y en un encuentro con medios nacionales -entre ellos, LA NACION- el presidente Mauricio Macri se permite bromear con que la colombiana Shakira "no me dejó cantar" en el festival por la educación, y ensaya una sonrisa pícara para pedirles a los periodistas que "no lo envidien" por haberse sentado frente a Melania Trump en la cena ofrecida por la canciller alemana, Angela Merkel. Finalmente, y a pesar del frustrado encuentro entre ambos, Macri asegura que el presidente de Francia, Emmanuel Macron , se comprometió a avanzar con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que el Gobierno intenta anunciar antes de fin de año.

"Estoy muy contento. Y percibo apoyo a la transformación que hemos emprendido", asegura el Presidente a modo de resumen de su estadía en Alemania, que se prolongará hasta la noche de mañana.

De todos los encuentros sostenidos, Macri hace especial hincapié en sus diálogos con el primer mandatario francés, el joven Macron, al que buscó convencer de la necesidad de avanzar en los acuerdos entre la Unión Europea y el Mercosur. "Nos ratificó que cree que Mercosur-UE es una oportunidad y que hay que avanzar. Coincidió con (Angela) Merkel, (Sergio, presidente italiano) Matarella, y (Mariano) Rajoy, con quien charlamos mucho acá", contó el Presidente. Sin triunfalismo, Macri reconoce que hay problemas con el "sector agrícola" de varios países de Europa para avanzar con el acuerdo.

"El nudo está en Francia, y él entendió que hay que avanzar. Todavía no firmamos ningún papel, pero todo conduce a ver las cosas con un optimismo que antes no veía", afirma el Presidente.

El canciller Jorge Faurie, sentado a su izquierda durante la charla en el hotel Meridien, afirmó que "están programadas varias reuniones hasta diciembre", cuando -asegura- "estaríamos en condiciones de hacer anuncios".

Por la mañana, y siempre con la intención de "seducir" a potenciales inversores, Macri sostuvo reuniones bilaterales con el presidente de Turquía, Recep Erdogan, y los primeros ministros de Singapur. Lee Hsien Loong, e India, Narendra Modi.

¿Y el encuentro con Theresa May? Macri explica sin rencores aparentes la cancelación de la reunión a pedido de la primera ministra británica, que priorizó su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Quedamos en que con la agenda patas arriba que había lo dejamos para la próxima. Reacomodamos todo como pudimos", dice, en relación con los incidentes violentos protagonizados por grupos que se oponían a la cumbre, y que obligaron a un impresionante operativo policial en distintas zonas de la ciudad. El breve diálogo entre ambos se produjo durante el concierto en la Filarmónica de Elba, con música de Beethoven como telón de fondo. "Nada, hablamos de que no había lugar, del puerto, del concierto que es bueno, no es de las personas con las que más profundicé", reconoce el Presidente, y calificó de "neutro" el frío vínculo entre ambos. En manos de las cancillerías quedó la concreción de un próximo encuentro entre ambos, afirmaron desde el Gobierno.

Con su viejo conocido, el presidente norteamericano, Donald Trump, hubo charlas relajadas, pero también pedidos concretos. "Siempre hay temas personales, hay un poco de demora con las exportaciones (argentinas) que no estaban habilitando, como el limón y el beef. Tomó nota y le mandó la comunicación al secretario de Comercio", contó el Presidente, que no se mostró preocupado por la tensión constante entre Trump y la Unión Europea. "Nuestro rol como presidentes del Grupo de los 20 (a partir de diciembre) será buscar el equilibrio", se esperanzó, aunque se mostró indignado por las manifestaciones violentos que encabezaron grupos anarquistas.

"Lo más difícil en la vida es que te presten atención, y la Argentina tiene hoy toda la atención del mundo. Hay que saber aprovecharlo para generar trabajo para los argentinos. Estamos convencidos que va a ser el país que más va a crecer en los próximos veinte años", se entusiasmó con una mezcla de filosofía zen y optimismo.

Después de celebrar la liberación del opositor venezolano Leopoldo López, Macri se centró en el futuro. "Estamos volviendo al mundo, a tener vínculos y asociaciones estratégica con muchos países. Hay que desandar muchos años de no cumplir la palabra, de conflictos", afirmó, en referencia al kirchnerismo. "Transmito a todos que aprendimos y queremos ir por el camino de las relaciones largas, duraderas, previsibles. Queremos jugar de memoria como juegan los europeos entre sí", se esperanzó.

No quiso extenderse sobre las dudas de muchos empresarios que ven a Cristina Kirchner como una amenaza para futuras inversiones. "Los argentinos vamos a seguir trabajando juntos, no quiero prender ninguna alarma", contesta. Y repite hacia el final: "Cada vez que me subo a un avión lo hago pensando que es para conseguir más trabajo para los argentinos". Hoy, con un acto en el puerto de Hamburgo para conmemorar el 9 de Julio, le pondrá punto final a su paso por Alemania.