De Vido: "Jamás me protegí en los fueros"

Desafió a Macri al decir que "para hablar hay que estar limpio"

En medio del apremio por su situación judicial, el diputado kirchnerista y ex ministro de Planificación Julio De Vido aseguró ayer que "jamás" se amparó en los fueros parlamentarios para evitar medidas judiciales, y desafió al presidente Mauricio Macri al sostener que "para hablar de corrupción hay que estar limpio y poco de los que hablan están".

Dijo que sus críticos "cacarean la honestidad de la boca para afuera" y desafió a los diputados del Frente Renovador, de Sergio Massa , que renunciaron anteayer a los fueros, a que "que presenten una ley a los efectos de eliminar los fueros para todos y listo".

De Vido negó ser culpable del desvío de fondos en la mina de Río Turbio por el cual fue pedido su desafuero y su detención, rechazada aneayer por el juez federal Luis Rodríguez.

"Algunos cercanos a mi espacio y muchos otros del oficialismo estoy seguro de que no resistirían no ocho horas, quince minutos un allanamiento, y se pasan el día hablando de honestidad de la boca para afuera", dijo De Vido, según consignó la agencia DyN.

"Para hablar de corrupción hay que estar limpio y muy pocos de los que hablan lo están; hacen como el tero ponen el huevo en un lado y ponen en el otro", señaló.

"El presidente (Mauricio) Macri que dice que yo soy un emblema de impunidad y de corrupción, yo (le digo que) ejecuté 107.000 millones de dólares en obras; la empresa de él, la del grupo Macri, la que administraba el primo de él, (Angelo) Calcaterra, era la tercera empresa en cantidad de contratos recibidos. Entonces yo desafío a que diga Calcaterra, él o cualquier mandadero de él, a qué funcionario mío coimeó o si me coimeó a mí", desafió.

"En esta cuestión de los fueros que está tan agitada en los últimos días, mi caso particular es el mejor ejemplo de que jamás me he protegido en los fueros", dijo.

Sin embargo, en la sesión del 23 de junio de 2016, el diputado del Pro, Pablo Tonelli, mostró un escrito del abogado de De Vido que invocó la ley de fueros (25.320) para solicitar "que se deje sin efecto" un allanamiento judicial que se le ordenó en aquel momento. "Si esto no es invocar los fueros para detener un allanamiento, debemos revisar todo", dijo Tonelli.