Biondini inscribió seis listas y recibirá casi $ 20 millones

Es el dinero que le dará el Estado para imprimir boletas en Buenos Aires al controvertido Bandera Vecinal, señalado como filonazi

Alejandro Biondini, candidato a diputado, reivindicó públicamente a Hitler y el nazismo. Su partido Nuevo Triunfo fue prohibido por la Justicia en 2009. Desde 2014 lidera Bandera Vecinal.. Foto: Archivo

El frente Patriota Bandera Vecinal, que lidera Alejandro Biondini, conocido por reivindicar a Adolf Hitler y el nazismo, recibirá del Estado casi 20 millones de pesos para imprimir sus boletas de candidatos a diputados y senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Es casi lo mismo que percibirán, todos juntos, Cambiemos, Unidad Ciudadana, 1 País y el Frente Justicialista.

La información fue confirmada a LA NACION desde la Dirección Nacional Electoral (DINE). Ahora bien: ¿cómo es que un partido siempre marginal en los escrutinios, sostenido básicamente por sectores ultranacionalistas y neonazis, recibirá casi los mismos fondos para imprimir boletas que los cuatro principales frentes bonaerenses? Por la letra chica de las PASO.

El frente, conformado por los partidos Bandera Vecinal y Gente en Acción, fue el único que anotó más de una lista en las primarias bonaerenses del 13 de agosto. En rigor, inscribió una lista a diputado nacional, encabezada por el propio Biondini, pero seis listas de candidatos al Senado de la Nación.

El 14 de julio de 2015, la Corte Suprema resolvió que es el Estado debe financiar el costo de una boleta por elector para cada uno de los precandidatos que compitan dentro de un mismo frente. Sean dos o catorce.

Por ese fallo, el frente de Biondini recibirá fondos para imprimir siete juegos de casi 12 millones de boletas, la cantidad de electores bonaerenses. Un juego para el tramo único de diputados y otros seis para los tramos de sus candidatos a senador: 84 millones de papeletas.

Según lo presupuestado por la DINE, imprimir cada tramo del padrón de boletas bonaerenses costará este año 2.815.822,84 pesos. Por los siete tramos, el partido de Biondini recibirá 19,7 millones de pesos. Sin contar lo que recibirán del estado provincial por los tramos de la boleta donde van los candidatos seccionales y municipales.

Como no tendrán PASO nacional, Cambiemos, Unidad Ciudadana, 1 País y el resto de los frentes bonaerenses recibirán 5,6 millones pesos cada uno: 2,8 millones para el tramo de diputados y lo mismo para senadores. Pero lo cierto es que, para enfrentar el robo de boletas, los partidos grandes imprimirán -con fondos propios- varios padrones completos más.

El Estado no imprime las boletas, sino que transfiere los fondos a las cuentas de los partidos. Luego, tanto la DINE como la Justicia hace un control contable. Pero nadie inspecciona si esas boletas efectivamente se imprimen. En el medio, la Justicia electoral se ofrece a distribuir las boletas que los partidos le acercan. Pero suelen ser pocas: los partidos argumentan que las hacen llegar a través de sus fiscales.

En la Casa Rosada abren sospechas cuando ven listas "infladas", pero hasta ahí llegan. Nada dirán.

"Las PASO son el medio para resolver la selección de candidatos previsto por la ley. Que otros partidos no quieran hacerlas es su problema", señalaron a LA NACION desde Bandera Vecinal. Biondini, que no pudo contestar por estar en un acto, mandó a decir que le parecía "cuestionable que LA NACION no hubiera reflejado cuando se constituyó el frente, pero sí el gasto de boletas".

Destacaron que "les gusta" tener seis boletas a senador, porque eso demuestra que están "empoderando a vecinos con proyección federal". Señalaron que entre los candidatos hay un trabajador rural, un empleado municipal, ex integrantes del partido carapintada Modin y del Paufe del represor Luis Patti. En cambio, indicaron que sólo hay una boleta a diputado nacional porque "todo el frente reconoció el liderazgo de Biondini".