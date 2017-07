Ida y vuelta

Efecto bálsamo

Me llamo Denis, nací el 25 de mayo de 1953, en Perú, quisiera saber sobre mi carta natal y que pasará en temas laborales y afectivos. Ahora vivo en Argentina, tengo un negocio y estoy felizmente casado con una porteña a la que le llevo más de 20 años y somos muy unidos. Es la primera vez en mi vida que tengo algo estable, siempre me escapé de casarme o tener hijos. Supongo que es la edad. Gracias

Hola Denis. Sos geminiano, con muchos planetas en Géminis y la Luna en Libra. Te cuesta "sentar cabeza" porque tenés demasiado Aire pero Saturno opuesto a tu Sol y Júpiter sobre la Luna están teniendo un efecto bálsamo sobre tu carácter y endulzando tu destino. Estás en un momento clave, de buena fortuna y sensibilidad extrema así que aprovechá cada día, cada hora, cada oportunidad porque lo que hoy suceda tardará en repetirse. Suerte y un cariño. Kirón

La gran pregunta

Hola Kirón. Te leo desde hace muchísimo y nunca me imaginé que tendría ganas de escribirte. Me considero una persona lógica, cero superstición, pero estoy en un momento de la vida en la que tengo varias preguntas que rondan. La fundamental es por qué nunca formé una familia, si es que hay un por qué. Fui muy hermosa y tuve propuestas pero nada prosperó, o mejor dicho nunca hice mucho como para ayudar a que prospere. Si tenés una explicación me gustaría saberla. Nací el 14/9/1955, a las 17.07 hs. Gracias. Fátima

Hola Fátima. Sí, hay una respuesta a tu pregunta y la clave te la da el Ascendente. Resulta que tenés Sol y Luna en Virgo y por eso sos muy lógica, muy realista, terrestre y objetiva. Pero con Ascendente Acuario. ¡y eso marca una contradicción enorme entre lo que sos y lo que tenés que aprender a ser! Resulta que Virgo es muy estable mientras que Acuario es cambio, espontaneidad, improvisación, locura. Yo diría que sólo podrías unirte a quien sea diferente, especial, libre. Además Virgo es un signo que se basta a sí mismo y puede que no hayas sentido en verdad una necesidad profunda de compartir la vida con alguien. Vas a iniciar una etapa muy linda en el plano de la amistad y los grupos, disfrutala a fondo. Un abrazo. Kirón

Pulsar por la libertad

Hola Kirón. Te cuento que nací el 13/04/1969 y me gustaría saber que me depara astrológicamente el resto del año en lo laboral y en lo personal. Corté con una pareja posesiva que me asfixiaba y me estoy reponiendo. Gracias. Ludmila

Hola Ludmila. Sos ariana, con muchos planetas en Aries y la Luna en Piscis. Eso marca mucha tensión entre tu sensibilidad, tu tendencia a la fantasía, a la dependencia y tu fuerza guerrera, que es mucha. Júpiter opuesto unos meses más puede que implique momentos complicados a nivel emocional pero yo te diría que es mejor mirar a la realidad de frente porque la ilusión tarde o temprano estalla en mil pedazos. El apego te viene de tu Luna pero el resto de la carta pulsa por libertad y un vínculo basado en la confianza. Ya encontrarás pronto otro amor. Cariño. Kirón

