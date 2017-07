El príncipe de los largos cabellos

De encuentro y despedidas. Así ha sido esta noche que volvió a reunirnos después del cierre del diario. Tan parecida a otras noches en las que nos entregamos a la conversación cómplice y ruidosa, a reírnos de nosotros mismos, y sin embargo tan distinta. Es ésta una noche teñida por el sabor agridulce de la melancolía. Es que el hombre que conduce el equipo que conformamos desde hace un buen tiempo (nuestro "papá bueno") se irá pronto. En estos días que preceden su alejamiento, comenzamos a verlo partir un poco, como si viviese él en una pequeña bruma que nadie desea despejar, sumido en el duelo que provoca abandonar un sueño y procurando soñar otra vez -empecinadamente-el futuro. Durante muchas tardes me senté en su oficina, precedida por un retrato fabuloso de García Márquez y atiborrada de libros, como quien se sienta frente a un amigo, con el placer de saber que hablaríamos un poco del trabajo pero también de Bill Evans o de la noche en que tomó un whiskey en el Village Vanguard mientras soñaba que escuchaba a Miles Davis, o de tantas otras cosas con las que suele calmar su inagotable curiosidad. Pero desde que supe que partiría he intentado no molestarlo; todos hemos querido respetar ese estado de comprensible introspección y hacernos un poco los distraídos para no darnos de bruces con el hecho de que en algún momento se irá. No de nuestras vidas, ojalá, pero sí de este grupo que ha aprendido a quererlo tanto y ha confiado en sus ideas inverosímiles y por eso tan inspiradoras.

Todos estamos un poco conmovidos, aunque disimulemos ese sentimiento de ligero desamparo con palabras ruidosas y risas que entibian el corazón. Quizá también sea así porque, apenas llegados al restaurante, Papá Bueno nos ha pedido que sea ésta una reunión de camaradería sin el sabor siempre algo amargo de las despedidas. Sin emoción. Mientras comemos no puedo dejar de mirarnos. Alguien me hace una broma, porque hacerme cargo de la crónica de estos encuentros se ha vuelto un ritual. La razón por la que insisto en hacerlo es porque siempre me produce una emoción nueva e inesperada vernos ahí, juntos y a la par, tan distintos y tan parecidos, llevando la gran piedra de Sísifo a la cima de la montaña para verla luego caer y volver a cargarla con empecinamiento en nuestros hombres. Sabemos que el diario que acabamos de lanzar a la calle es fatalmente viejo antes de llegar a las manos de los lectores.

Cuando estamos por despedirnos, Ana extrae de su bolso un pequeño presente: un libro. ¿Qué otra cosa podría regalársele al hombre que hizo de ese gesto una pequeña ceremonia cada vez que nos reunió en torno de una mesa? ¿Cómo no devolverle la bellísima idea que ha tenido de ofrendarnos un libro cada vez que nos invitó a celebrar que compartimos el oficio más hermoso del mundo? El libro se titula La princesa de largos cabellos y es un cuento infantil de la ilustradora holandesa Annemarie van Haeringen. A la mañana siguiente, le pido a Ana que recuerde ese cuento. No quiero detalles: me interesa su memoria, porque confío en que la evocación de esa fábula breve me develará la verdadera razón por la que ha elegido ese libro.

La princesa de largos cabellos cuenta la historia de una princesa cuyo padre es el rey de un pueblo modesto. La niña tiene cabellos muy largos. Su padre le dice que ése es su bien más preciado y que al cabo de cierto tiempo será el talismán por el cual el pueblo dejará la pobreza. Con el paso del tiempo, el cabello de la princesa crece hasta volverse indomable: se necesitan diez sirvientas para lavarlo, cepillarlo y desenredar pacientemente esa hermosura. Cierto día, la muchacha descubre que esa belleza indómita y tan admirada por todos es para ella una cárcel: los pesados cabellos le impiden moverse, jugar a su gusto, ser dueña de su vida. La princesa se demora en estas amargas meditaciones cuando cierta mañana llega al pueblo un circo. Enterado de su desgraciada circunstancia, el hombre forzudo le ofrece acompañarla para cargar los cabellos en dos maletas. Ella quiere cortárselos, pero su padre lo impide: en la demencial cabellera que vienen a admirar reyes y gobernantes del mundo entero reside el poder del reino. Sin embargo, desolada por los límites que le impone ese tesoro, una noche, mientras huye junto al hombre forzudo hacia las montañas, se corta los cabellos endemoniados. El forzudo ha perseguido la huella que dejó el circo trashumante; la princesa, por fin, conquistó la libertad.

PLAYLIST

Mientras escribí este texto escuché:

Días de vino y de rosas, Bill Evans; Monk's Dream, Thelonious Monk; Classic Blue Note: The Ballads, varios