El mercado de pases de Boca: la novela por Centurión y la llegada de un ex Huracán, mientras sueñan con "Wanchope" Abila

La última oferta xeneize fue rechazada por San Pablo; llega Cristian Espinoza, que se suma a Paolo Goltz

Siguen las gestiones de la dirigencia xeneize por Centurión, que tiene que volver a San Pablo. Foto: Archivo

Las negociaciones van a continuar, no hay nada cerrado, pero la oferta que hizo Boca por Ricardo Centurión fue rechazada por San Pablo. Vencido el préstamo el 30 de junio, y tras largas deliberaciones sobre la conveniencia de comprar el pase de un futbolista que satisface por su rendimiento en la cancha y preocupa por algunos desarreglos en su vida privada, se decidió atender el pedido de Guillermo Barros Schelotto de retener al volante surgido en Racing.

La propuesta xeneize por el 70 por ciento del pase fue desestimada por el club brasileño, que pide 6,3 millones de dólares por la transferencia. Boca por ahora no cuenta con los 20 millones de euros que Zenit de Rusia iba a pagar por Cristian Pavón, cuyo traspaso está en suspenso, con altas probabilidades de caerse.

El deseo de Centurión es permanecer en Boca. Hace unos días, a modo de presión para que avanzaran las negociaciones, había dicho que si no seguía en Boca estaba dispuesto a dejar el fútbol. Pocos creyeron en el sentido literal de la declaración de alguien que recién tiene 24 años. Después, Centurión tuvo palabras más conciliadoras al admitir que si debía regresar a Brasil lo haría porque se trataba del equipo que lo fue a buscar cuando estaba en Racing.

Con el título de campeón aún fresco, el mellizo Barros Schelotto se siente en posición de exigir que le traigan los refuerzos que para él son prioridad, y no segundas alternativas, como ocurrió en libros de pases anteriores, cuando Boca no pudo contratar al arquero Marchesín, al zaguero paraguayo Gómez, al volante Pizarro (tampoco lo podrá hacer ahora porque pasó de Tigres a Sevilla) y al delantero Romero. Todos ex dirigidos por él en Lanús. Las altas cotizaciones de esos jugadores impidieron llegar a un acuerdo, situación que se repite ahora con el chileno Gary Medel.

Un viejo conocido del club granate que volverá a tener a sus órdenes es el zaguero Paolo Goltz (32 años), que llega de américa de México con poca continuidad debido a una lesión y a que el conjunto que dirigía Ricardo La Volpe quedó afuera de los playoff del torneo local. La operación se concretó en una suma cercana a los 3 millones de dólares. El entrenador le impuso su criterio a una dirigencia que veía como una mejor opción al zaguero de nacional (Uruguay) Polenta.

El otro refuerzo que está confirmado es el préstamo del wing derecho Cristian Espinoza, de 22 años y cam- peón sudamericano con el Sub 20 argentino en 2015. El ex jugador de Huracán, en un año y medio en España no logró afianzarse en Villarreal, alavés y Valladolid.

La dirigencia también puso en marcha gestiones por Ramón "Wanchope" Ábila, que está en Cruzeiro y no le quita el sueño a Barros Schelotto, que tiene el puesto cubierto con Benedetto y Walter Bou.

El mercado de pases 2017 del fútbol argentino