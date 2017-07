Sergio Ramos, el hombre de la tapa en España: sueña con el Balón de Oro y la prensa repasa sus tatuajes en detalle

El defensor de Real Madrid se ilusiona con un reconocimiento, tras ser figura en la conquista de la Liga y la Champions League

Sergio Ramos fue el hombre de la tapa este domingo en España. El diario deportivo Marca lo llevó a su portada y la entrevista dejó un mensaje claro para Cristiano Ronaldo y Messi: tienen un competidor a la hora de ilusioarse con el Balón de Oro. "Habría que hacer un valor específico a la hora de saber qué valoran para otorgar ese premio. Estos últimos años se los han estado turnando tanto Leo como Cristiano, pero, por ejemplo Cannavaro, que fue compañero mío, también lo ganó. Uno nunca lo ve como una locura. He conseguido cosas a lo largo de mi carrera muy buenas y estar entre los tres sería un auténtico premio, un privilegio, y si me lo recompensaran con un Balón de Oro pues sería histórico", señaló el defensor de Real Madrid, una de las figuras del último campeón de la Liga de España y de la Champions League.

En una extensa entrevista con Marca, Ramos también habló del futuro de Cristiano Ronaldo, de Zidane y de los objetivos para la próxima temporada. "Vamos a seguir intentando superarnos", avisa. Además, se refirió a su personalidad y a su gran momento a los 31 años: "Yo diría que eso al fin y al cabo viene de ser uno mismo, va con la forma en la que te criaron. Mi padre desde pequeño siempre hizo mucho hincapié en su forma de educarme y por eso soy como soy. Siendo un chiquillo, si el entrenador me decía algo y yo me enfadaba, mi padre nunca me dejaba irme mosqueado. Me decía que fuera a hablar con él y a decirle lo que pienso".

¿Sigue Cristiano? Sergio Ramos dice estar tranquilo. "Mi relación con él es muy buena y prácticamente estamos en contacto cada dos por tres, así que en ese sentido yo estoy muy tranquilo", señaló.

