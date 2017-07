Wimbledon: luego del descanso del Middle Sunday, el All England tendrá un súper lunes con mucho en juego

Tras la tradicional interrupción de los partidos en el domingo intermedio, se disputarán los octavos de final masculinos y femeninos; además, competirán tres juniors argentinos

Nadal aprovechó el domingo para entrenarse en uno de los courts. Foto: Reuters

LONDRES.- Wimbledon es el único Grand Slam que otorga un respiro en el domingo intermedio, el tradicional Middle Sunday. Debido a los atrasos generados por las malas condiciones del tiempo, apenas cuatro veces hubo tenis en 131 ediciones: 1991, 1997, 2004 y 2016. El All England se mantuvo cerrado durante el domingo. Los tenistas, por supuesto, no se tomaron el día de licencia; hicieron sus entrenamientos como si se tratara de un día normal. La adrenalina sigue aumentando. Este lunes, seis canchas cobijarán los ocho partidos de octavos de final del cuadro individual. Cada cruce tendrá un condimento especial. Vale la pena repasarlos.

Andy Murray (1° favorito)-Benoit Paire:

El británico es el vigente campeón y el más admirado del público -junto con Roger Federer , claro-. Llegó al torneo con limitaciones físicas y la pasó mal en su choque de 3ª rueda ante Fabio Fognini, pero lo terminó resolviendo con oficio y fue exhibiendo una evolución positiva de su resistencia. El francés Paire, de 28 años y 46° del ranking, perdió sólo un set en tres partidos (en su debut ante Rogerio Dutra Silva), está realizando su mejor tarea en un Grand Slam y puede llegar a ser impredecible. El historial beneficia al número 1 del mundo: 1-0, en Montecarlo 2016.

Sam Querrey (24°)-Kevin Anderson:

El estadounidense Querrey llega a esta instancia valiosa con el fuerte antecedente de haber eliminado en la tercera rueda de Wimbledon 2016 a Novak Djokovic. El sudafricano Anderson, 42°, intentará avanzar por primera vez a los cuartos de final en el All England. Están igualados en la tercera posición de cantidad de aces en el certamen, con 68. Querrey se impone 7-5 en el historial entre ambos y, además, ganó el único choque sobre césped, en Queen's 2009. Es un partido para verlo con casco y escudo.

Rafael Nadal (4°)-Gilles Muller (16°):

Se presenta como uno de los partidos más interesantes. El español, campeón en el All England en 2008 y 2010, buscará acceder a los cuartos de final de Wimbledon por primera vez en seis años y su adversario será un jugador de 34 años que se potencia sobre el césped. De hecho, esta temporada el luxemburgués (26° del mundo, pero preclasificado mucho mejor), ganó el título en S-Hertogenbosch y fue semifinalista en Queen's. Muller, que es el jugador con más aces en lo que va del torneo (72), ya venció a Rafa en Wimbledon, en 2005. Nadal busca su 16° Grand Slam y el número 1. ¿El historial? 4-1 para el zurdo de Manacor.

Roberto Bautista Agut (18°)-Marin Cilic (7°):

Cilic, reciente semifinalista en s-Hertogenbosch y subcampeón en Queen's, está ofreciendo lo mejor de su rendimiento sobre césped y llegó a esta instancia sin perder sets. El croata (63 aces este año en el torneo) alcanzó los cuartos de final de Wimbledon en sus últimas tres ediciones y luce superior al español. Sin embargo, Bautista Agut, que llega de eliminar a Kei Nishikori (9°), es un jugador que no deja de evolucionar y buscará quebrar su racha en la cuarta rueda de los Grand Slam: 0-8. El historial: 2-1, Cilic.

Milos Raonic (6°)-Alexander Zverev (10°):

Son dos jugadores hambrientos. El canadiense, último finalista en Wimbledon, pretende despojarse de los vaivenes (esta temporada no ganó títulos). Enfrente tendrá al chico maravilla de la nueva generación: el alemán Zverev, de 20 años, que este año conquistó el Masters 1000 de Roma. Precisamente en el Foro Itálico se produjo el único enfrentamiento entre ambos y se lo llevó el jugador nacido en Hamburgo. Raonic lleva anotados 68 aces en el torneo y seguramente intentará sostenerse en su servicio para no darle chances a Zverev, que jugará los 8vos de final de un Grand Slam por primera vez.

Grigor Dimitrov (13°)-Roger Federer (3°):

En una temporada mágica de Federer, la hipotética octava conquista de Wimbledon luciría como la pincelada final. De todos modos, el suizo no tiene un camino sencillo para tratar de lograr su 19° Grand Slam. El búlgaro, que perdió los cinco enfrentamientos con el ex número 1, recuperó el foco y las ganas de competir: este año fue semifinalista en Australia (perdió en cinco sets ante Nadal) y ganó dos ATP: Brisbane y Sofia. Federer suma ocho victorias consecutivas sobre césped (llegó a Londres tras imponerse en Halle) y una marca contundente en 2017: 27 éxitos, 2 derrotas.

Dominic Thiem (8°)-Tomas Berdych (11°):

A los 31 años, el checo Berdych ya no está dentro del top 10 (actualmente es 15°), pero ha estado en ese lugar de privilegio una eternidad. Finalista de Wimbledon en 2010 (perdió con Nadal) y semifinalista en la última edición, Berdych llegó hasta aquí con autoridad. Thiem, el austriaco de 23 años y 8° del ranking que no deja de maravillar, tiene todo para instalarse por primera vez en los cuartos de final de Wimbledon (ya fue dos veces semifinalista de Rolannd Garros). Berdych ganó el único partido entre ambos: en el US Open 2014.

Adrian Mannarino-Novak Djokovic (2°):

Con un doble comando de entrenadores ( Andre Agassi y Mario Ancic), Djokovic está en Wimbledon para tratar de espantar los fantasmas que sobrevuelan su carrera. Para sumar kilómetros sobre césped y llegar al All England con mayor rodaje de lo habitual, participó del ATP de Eastbourne y lo ganó. El serbio, que dependiendo de algunas combinaciones podría salir de Londres como el número 1 del mundo, quiere hacer olvidar el mal trago de 2016, cuando se marchó de Wimbledon en la tercera rueda. Mannarino, francés de 29 años y 51° del tour, tiene, sobre césped, su mejor efectividad: 56,4%. Además, recientemente fue finalista en el torneo de Antalya. Mannarino sabe lo que es llegar a los 8vos de final de Wimbledon: lo hizo en 2013 y cayó ante Lukasz Kubot. El serbio y el francés se midieron sólo una vez: en la segunda rueda de Wimbledon 2016 y ganó el primero.

TAMBIÉN, LAS DAMAS

Luego del Middle Sunday también se disputarán los siguientes 8vos de final femeninos: Ana Konjuh (Croacia; 27°)-Venus Williams (EE.UU., 10°), Johanna Konta (Gran Bretaña, 6°)-Caroline Garcia (Francia, 21°), Angelique Kerber (Alemania, 1°)-Garbiñe Muguruza (España, 14°), Victoria Azarenka (Belarús)-Simona Halep (Rumania, 2°), Agnieszka Radwanska (Polonia, 9°)-Svetlana Kuznetsova (Rusia, 7°), Coco Vandeweghe (EE.UU., 24°)-Caroline Wozniacki (Dinamarca, 5°), Jelena Ostapenko (Letonia, 13°)-Elina Svitolina (Ucrania, 4°) y Magdalena Rybarikova (Eslovaquia)-Petra Martic (Croacia).

LOS JUNIORS ARGENTINOS

Este lunes se presentarán tres argentinos entre los juniors: Axel Geller, Lourdes Carlé y Juan Pablo Grassi Mazzuchi. Sebastián Baez ya quedó eliminado ante el 1er favorito, el francés Corentin Moutet por 6-4 y 6-3.