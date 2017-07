Cartas de los lectores

Gesto contundente

Instalada ya la polémica por los fueros de nuestros legisladores, y más allá de los cambios en los cuerpos legales vigentes, me pregunto: ¿no sería un gesto claro y contundente hacia la sociedad que estos legisladores en forma voluntaria renuncien a sus fueros?

Santiago L. Ordoñez

Cristina candidata

Por Internet hemos podido constatar que la ex presidenta Cristina Kirchner cobra de jubilación/pensión una suma aproximada a los 200.000 pesos, dentro de la cual se encuentra un ítem titulado "bonificación zona austral", que equivale a 57.337,61 pesos, la cual, es de suponer, se abona por el hecho de vivir en su "lugar en el mundo", El Calafate, Santa Cruz. Como hoy es candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, si continúan pagándole ese plus nos podemos encontrar ante un caso singular. No de doble residencia, ya que como sabemos tiene residencia en el Sur y no podrá votarse a sí misma siendo candidata, pero sí de un extraño desdoblamiento geográfico y ético, y esto dejando de lado el desconcierto que debe provocar en los maestros y empleados públicos santacruceños, quienes no cobran su sueldo desde hace meses y observan a su privilegiada vecina recibir esa retribución.

Enrique Di Fiori

Juicios laborales

Con motivo de las reiteradas afirmaciones de distintos actores sociales y políticos respecto de las mafias tendientes a inventar juicios para perjudicar empresas o para beneficiarse en forma personal con ellos, debo aclarar que estas prácticas las sufren tanto trabajadores como empleadores. Quienes fraguan pruebas en perjuicio de la ley y la verdad son claramente unos delincuentes que nada tienen que ver con los derechos de los trabajadores. Esas actitudes delictivas no son imputables en forma indiscriminada a todos los abogados que, como el doctor Recalde, pueden tener una postura política e ideológica determinada. Me consta que el mencionado letrado es una persona de bien y que ninguna vinculación tiene o ha tenido en su actividad profesional con prácticas de tipo mafioso o delictivo. Podemos compartir o no su visión política, pero lo que me parece fuera de todo sentido de verdad y justicia es que se lo señale públicamente como un mafioso cuando no existe prueba alguna que lo vincule a tales prácticas. Ahora bien, tampoco debemos desconocer que parte de la normativa, doctrina y jurisprudencia del fuero laboral pueden, en una suerte de interpretación maliciosa de la ley, facilitar el dictado de sentencias judiciales que nada tienen que ver con la verdad, perjudicando claramente a todos los actores honestos de las relaciones laborales.

Diego Bosch Ibarguren

Nuevo cargo

Trabajé 35 años en el Estado nacional, conocí de cerca la burocracia y, como abogada, me tocó también elaborar estructuras de organismos que multiplicaban direcciones, subdirecciones, divisiones, etc., pero nunca podría haber concebido que se creara una Dirección Nacional de Movilidad en Bicicleta. Atravesamos momentos difíciles en el país, en que la pobreza supera el 30% y en que el gasto público excede la recaudación, por lo que no es posible seguir multiplicando cargos innecesarios que suman erogaciones al Estado y restan presupuesto a la educación y la salud, hecho que fue tan repudiado en la gestión anterior.

Jorgelina de la Vega

Vuelos low cost

La intención de incorporar las operaciones de líneas low cost en el Aeroparque a costa de trasladar los vuelos regionales a Ezeiza va en contra de la lógica "a mayor costo del pasaje, mejor servicio". Las aerolíneas de bajo costo deberían operar en estaciones más alejadas y dejar el aeropuerto metropolitano para los pasajeros que quieran pagar por cercanía. Un ejemplo: en Londres, Ryanair opera en Luton y Stansted (a 55 kilómetros) y las mejores líneas, en Heathrow (24). La "revolución de los aviones" no debe hacerse a costa del confort de los que eligen las mejores transportadoras.

Manuel Vetrone

Accesibilidad

Soy el papá de Pedro Stolovas, que hoy tiene casi 15 años y se moviliza en silla de ruedas. En ocasión de visitar el shopping Paseo Alcorta pudimos comprobar que hay un solo ascensor para acceder a los pisos superiores, y de muy reducida capacidad. En ocasiones, cuando ha sufrido un desperfecto mecánico, tuve que bajar a mi hijo por las rampas del estacionamiento, con el peligro que ello acarrea. Me pregunto cómo las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires siguen permitiendo que existan este tipo de barreras edilicias que complican la vida de las personas con movilidad reducida.

Sergio Javier Stolovas

Tren Sarmiento

Considerando el estado decadente de los trenes en las últimas décadas, me tocó presenciar un hecho destacable que habla muy a favor de esta nueva etapa del ferrocarril. Viajaba de la estación Merlo a Once cuando en un momento dado se descompuso uno de los pasajeros. Al llegar la formación a la siguiente estación se solicitó ayuda y en pocos minutos llegaron una enfermera y dos gendarmes, con una silla de ruedas. El pasajero fue trasladado y al instante la formación siguió su viaje. Si esta misma situación se generara en el subte de la CABA, ocasionaría que todo el servicio se paralizara hasta la llegada de una ambulancia, circunstancia que también me tocó vivir. Además, los vagones del tren tienen aire acondicionado. El único problema es la conducta de algunos pasajeros que, con voluminosos bultos, ascienden a los vagones comunes en lugar de utilizar el furgón, donde ahora hay espacio para ubicar pertenencias de gran tamaño y hasta ganchos para colgar bicicletas.

Mario Conti

