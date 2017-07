Kurt Cobain regresa a Seattle

En una feria de arte se verán dos pinturas inéditas realizadas por el cantante

The New York Times

LOS ÁNGELES - La división de Artes Visuales de la agencia de talento musical United Talent Agency participará en la feria de arte de Seattle (del 3 al 6 de agosto) con dos pinturas inéditas realizadas por Kurt Cobain.

"Él nació cerca de ahí, murió ahí y ahí creó la banda sonora de la contracultura", dijo Joshua Roth, el director de United Talent Agency Fine Arts. La agencia representó durante muchos años a la viuda de Cobain, Courtney Love, y el año pasado ganó la administración del patrimonio del vocalista de Nirvana para implementar lo que Roth describe como una "colaboración de toda la agencia". Mientras un equipo de United Talent trabaja en desarrollar un largometraje sobre la vida de Cobain, Roth planea "crear una exposición itinerante que realmente narre la historia de quién era Kurt a través de sus obras, objetos personales y memorabilia, similar a lo que hicieron The Rolling Stones en Londres" con Exhibicionism.

La gran gira de Cobain está apenas en sus primeras etapas. Primero serán develadas en Seattle esas dos obras pintadas por él, que muestran figuras distorsionadas y expresionistas inspiradas posiblemente en el pintor noruego Edvard Munch, autor de El grito. En una aparece una figura esquelética caída sosteniendo flores de amapola primaverales que aparentan tener mucha más vida; fue usada para la portada del compilado de rarezas Incesticide, de 1992.

Estas pinturas se exhibirán junto a obras de Nate Lowman, Elizabeth Peyton, Raymond Pettibon y Mike Kelley, entre otros. El stand no incluye obras de la hija de Cobain, Frances Bean, quien actualmente exhibe sus acuarelas de figuras fetales y sin domesticar de colores verdes, naranjas y rosas tóxicos en Gallery 30 South, en Pasadena, California.

Roth aclaró que no estarán en venta las pinturas de Cobain. "Es demasiado difícil ponerles un precio. Son muy especiales para la familia." Pero no son las únicas. "Hay decenas -agrega-. Varias pinturas, muchos dibujos y esculturas." Y eso sin contar los diarios que Cobain llenó de dibujos y que fueron incluidos en el documental Kurt Cobain: Montage of Heck.