Karlovy Vary, la gema cinematográfica de la Europa del Este

El festival checo brilla y se expande; en esta edición participaron Jeremy Renner y Ciro Guerra

Renner, junto con el director del festival, Jiri Bartoska. Foto: Michal Cizek / AFP

KARLOVY VARY (República Checa). -Con un máximo premio que queda en casa culminó la 52a. edición del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. La cinta local Krizacek (Pequeña cruzada), de Vaclav Kadrnka, se quedó con el Globo de Cristal a la Mejor película, en una ceremonia de gran despliegue y que tuvo como principal figura en escena al norteamericano Jeremy Renner. Renner se adueñó de la ceremonia al ser convocado al inicio de la gala de clausura para recibir el Premio del Público por el film Wind River, de Taylor Sheridan, que protagoniza. Pero su performance se trasladó por completo a escena: "El premio de la audiencia es maravilloso, gracias chicos, pero si me disculpan tengo pipí", dijo despertando la carcajada general y opacando incluso al maestro de ceremonias de la noche, el siempre sólido Marek Eben. "Bartoska (director del festival)... ¿Dónde está Bartoska?, debe estar fumando un cigarrillo afuera", añadió Renner para salir raudo hacia el baño con el Globo de Cristal en mano.

Luego fue difícil empatar la presencia de Renner pese al gran despliegue escénico, el desfile de premiados por el Jurado Oficial, e incluso a la gran performance de la Orquesta Sinfónica de Karlovy Vary, con dirección de Jan Kucera -una de las orquestas más antiguas de Europa y de gran vuelo estilístico-. Pero se vivieron momentos de emoción, como el reconocimiento a la trayectoria del director checo Vaclav Vorlicek, que con 87 años y 1200 personas aplaudiéndolo de pie vio pasar su filmografía en un elaborado clip que incluyó la referencia a aquellas que cimentaron su fama, como Tres nueces para Cenicienta, Chica en una palo de escoba, La ola verde y La reina del lago. Todo un universo cinematográfico dedicado a niños y preadolescentes que (al igual que con aquellas dirigidas por sus compatriotas Karel Kachyna o Vojtech Jasny), contribuyeron a la fama mundial del cine checo de la época de oro. Asimismo, el clip In Memoriam que homenajea a aquellos vitales nombres del cine que murieron el último año, incluyó a figuras de relieve mundial como Emmanuelle Riva, Gene Wilder, Carrie Fisher, al argentino Héctor Babenco y a nombres locales como Jiri Ornest (su último rol como Tomas G. Masaryk pudo verse en el festival), Libuse Havelkova (de Trenes rigurosamente vigilados) y el compositor Radim Hladik. Con una gran ovación al recuerdo del polaco Andrzej Wajda, Renner volvió a escena a recoger el premio del director del festival y nuevamente fue un stand-up: "¿Verdaderamente soy tan viejo? Es muy torturante ver todas esas imágenes", luego buscó la cuenta regresiva -al estilo de los Oscar- y, como no había continuó con sus bromas que hicieron foco en el director del Festival. Considerando que hace unas semanas se fracturó los dos brazos en el rodaje de Avengers: Infinity War, el actor lució en todo momento un envidiable buen humor.

En materia de premios se cumplió el pronóstico de LA NACION y las películas consideradas candidatas tuvieron su reconocimiento en el escenario del Thermal: el ruso Alexander Yatsenko recibió el premio al mejor actor por Arrhythmia, de su compatriota Boris Khlebnikov; Jowita Budnik y Elliane Umuhire recibieron de manera conjunta el premio a la Mejor actriz por el hondo drama polaco Ptaki spiewaja w Kigali, y Peter Bebjak se quedó con el lauro al mejor director por Ciara, coproducción eslovaco-ucraniana.

El colombiano Ciro Guerra, reconocido mundialmente por El abrazo de la serpiente y miembro del jurado oficial, al finalizar la ceremonia consideró: "El festival se ha convertido en uno de mis favoritos, tiene un tamaño impresionante y salas muy grandes están completamente llenas toda la semana con mucha gente joven. Es uno de los eventos más importantes del país y que sea en derredor del cine es maravilloso. Con el jurado hemos tenido un diálogo muy agradable y no fue nada difícil llegar a acuerdos, en lo personal ya había estado hace muchos años presentando una película y quería volver", confirmó.

En la competencia documental el film español Muchos hijos, un mono y un castillo conquistó el gran premio, en tanto en los jurados paralelos el premio Signis correspondió a la israelí The Cackemaker, y el de Fedeora, que agrupa a los críticos de Europa y el Mediterráneo fue para el film rumano Marita. El cierre estuvo a cargo de Jiri Bartoska, pero no de manera solitaria, agradeció al multitudinario staff del festival e hizo subir al escenario a la legendaria Eva Zaoralová, al productor Krystof Mucha y al director artístico Karel Och. Los números finales impresionan: 13.734 acreditados (entre ellos 398 directores y 617 periodistas), y más de 140 mil entradas vendidas que confirman la relevancia internacional de un festival que, con grandes invitados, buenas películas y una organización sin fisuras, revalida sus cartas como la gema cinematográfica de la antigua Europa del Este.