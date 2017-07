Diego Canizzaro: cómo ver a través de los sonidos

El operador y editor de Vorterix ganó cinco premios en el festival de radio de Nueva York por su documental Blackout

Foto: LA NACION / Mauro Alfieri

En Blackout, Diego Cannizzaro retrata la vida diaria de una persona ciega en la ciudad de Buenos Aires. Un trabajo que le llevó nueve meses realizar y que acaba de ser distinguido con creces en New York Festivals, donde cosechó cinco premios.

Operador técnico y editor egresado del ISER, Cannizaro se desempeña en Vorterix (FM 92.1) desde los inicios. O desde antes: trabajó durante un año en la preproducción de la artística de la emisora. Sus primeros pasos los dio en FM La Rocka, con Sebastián Wainraich, Pollo Cerviño y Pablo Fábregas. Después pasó a Milenium. Ahí aprendió mucho, de la mano de Santiago Pont Lezica y Mariana Lombardo. Con ellos participó por primera vez de New York Festivals y ganó una medalla como editor. Luego, se fue a vivir a España, donde realizó un curso intensivo en ingeniería en Pro-Tools. A su regreso comenzó a editar y a escribir.

Con Mario Pergolini trabaja desde los días de la X4. Luego pasó a desempeñarse en el histórico programa del conductor, ¿Cuál es?, donde terminó de desarrollar un estilo sonoro en lo que a artística de radio se refiere. Abrió su propio estudio y comenzó a producir desde otro ángulo, escribiendo historias, ficciones, experimentando sonidos, tratando de marcar una diferencia con lo que se escuchaba en la radio. Tiempo después, en 2007, se sumó al equipo de Metro y Medio, que encabeza Sebastián Wainraich.

-¿Cómo se construye una buena artística?

-Creo que se puede construir una buena artística haciendo el camino inverso, desde el audio. Es un ejercicio que no todos pueden hacer, porque no todos pueden manipular audio. Sebastián no sólo ha confiado en mí, sino también en Leandro Aspis para escribir artística diaria para el programa. En forma paralela, trabajamos todo lo que es el audio para publicidades o piezas audiovisuales. En 2010, cuando Mario abrió Vorterix, me llamó para hacer la artística, que tuvo un año de preproducción antes de salir al aire. Un trabajo secreto que hicimos entre Mario y yo. Hacíamos piezas de no más de un minuto, minuto y medio, en las que les hablábamos a los oyentes. Con esas piezas fue como empecé a querer participar nuevamente en New York Festivals, en una especie de homenaje. Me quería medir y ver cómo funcionaba mi trabajo. En 2014 hicimos la primera presentación y fuimos finalistas. En 2016 fuimos otra vez finalistas, con otros textos.

-Y este año, con Blackout, ganaste cinco premios.

-Así es. Medalla de oro al mejor guión, mejor edición y mejor documental en la categoría héroes, y una medalla de plata en la categoría sonido. Blackout acumuló tantos premios que el Festival, sin que yo lo sepa, la postuló a un Grand Award. El Festival solamente entrega tres Grand Awards y estatuillas de oro, plata y bronce. Blackout ganó un Grand Award y tres estatuillas. El documental apunta esencialmente a que todos "vean a través de los sonidos" y la música va desde Pink Floyd, Queen, Charly García, Spinetta, Sosa Stereo, Beatles, hasta Piazzolla.

-Imagino mucha emoción y, a su vez, es la coronación de un gran trabajo.

-Fue un trabajo enorme, de nueve meses. Porque quería que fuera impactante desde el guión y el sonido. Blackout es la historia de una persona ciega que nos cuenta cómo es un día en su vida, en la ciudad de Buenos Aires, a través de los sonidos. El proyecto se fue volviendo cada vez más ambicioso. Para que el audio sea auténtico, los efectos sonoros tenían que ser reales, así que empecé a grabar en la calle. Compré grabador y micrófonos 360°, así que el sonido de la ciudad es real.

-¿Cual es el recorrido?

-El guión, que dura una hora, es una breve descripción de las ciudades del mundo y sus sonidos. Su desayuno, el viaje a su trabajo, el almuerzo en la plaza San Martín, los arbolitos. Hasta grabé una transacción ilegal de dólares. Después de ahí vuelve al trabajo, se larga a llover. Tiene que cruzar en la avenida Córdoba y 9 de Julio. Ante semejante estrés sonoro, el tipo se interna en el Teatro Colón. Hice el tour del Teatro para tener contenido y grabé a la guía. Después nos metemos en una sesión con su dentista y vuelve a su casa, y ahí se escuchan varios personajes de la radio: Mario Pergolini, Lalo Mir y Sebastián Wainraich. Es mi forma de agradecerles a todos por todo lo que aprendí. Y no quiero dejar de lado la excepcional ejecución del relato, en la voz de Gustavo Bonfigli, que es un actor enorme. Es la voz en off del ciego.

Más ganadores argentinos en el festival

El documental realizado por Radio Mitre denominado La West-Eastern Divan. La paz como armonía recibió el trofeo de plata en la categoría mejor documental de asuntos nacionales o internacionales en este festival. La West-Eastern Divan. La paz como armonía aborda la historia (y realidad) de la orquesta formada por el argentino Daniel Barenboim y su amigo palestino Edward Said, con el objetivo de ser un reflejo musical y moral, de convivencia, comprensión, y paz. Los reportajes fueron realizados por Magdalena Ruiz Guiñazú y Jorge Lanata; la idea y realización del documental estuvo a cargo de Juan Pablo Córdoba y Eduardo Morino; con la edición de Juan Pablo López y Lucas Viteritti; y la supervisión del jefe y el gerente del área, Guido Valeri y Jorge Porta. También resultaron ganadores el equipo del programa de Andy Kusnetzoff (lauro de plata por su trabajo Love wins, en Metro) y Radio Rivadavia. Una vez más Liliana Manna y Rosario Lufrano (trofeo de plata por su labor Violencia en las calles: Ciudad de corazones perdidos).