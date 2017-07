Corea del Norte

Washington quiere que China sancione a Pyongyang

WASHINGTON (AFP).- Estados Unidos presionará a China para que implemente sanciones contra Corea del Norte por sus pruebas de misiles, dijo ayer la embajadora norteamericana ante la ONU, Nikki Haley. Luego de que Pyongyang probara un misil intercontinental la semana pasada, Haley señaló que su país quería evitar un conflicto, pero que estaba decidido a detener la carrera nuclear norcoreana. China es el principal aliado de Corea del Norte, y Estados Unidos está cada vez más frustrado con lo que parece ser la imposibilidad de Pekín de contener al régimen de Kim Jong-un.

EE.UU.

El hijo de Trump reconoció haberse reunido con rusos

WASHINGTON (AP).- El hijo mayor, el yerno y el entonces director de campaña de Donald Trump se reunieron con una abogada rusa poco después de que el magnate ganara la candidatura presidencial republicana, en lo que parece ser la primera reunión privada conocida entre importantes colaboradores del actual mandatario estadounidense y alguien de Rusia.

Los abogados de Donald Trump hijo y Jared Kushner confirmaron a la agencia AP la reunión efectuada en junio de 2016, luego de que el diario The New York Times informara anteayer sobre el encuentro de ellos con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya en la Torre Trump. Paul Manafort, director de campaña del entonces candidato republicano, también asistió a la reunión. Donald Trump hijo describió el encuentro como una "reunión corta de presentación" en la que los tres examinaron un programa que ya no existe mediante el cual los estadounidenses podían adoptar niños rusos, pero no se examinaron temas electorales. La confirmación de la reunión toma relevancia frente al escándalo por la supuesta intromisión rusa en la campaña norteamericana.

Turquía

Multitudinaria marcha opositora contra Erdogan

ESTAMBUL (Reuters).- Cientos de miles de personas se reunieron ayer en Estambul para recibir a los participantes de una marcha opositora que comenzó hace 25 días y se convirtió en la mayor protesta contra el gobierno tras el golpe militar fallido de julio del año pasado. Ondeando banderas turcas y pancartas con la palabra "Justicia" en rojo y blanco, los manifestantes reclamaron el fin de la política represiva del gobierno islamista de Recep Tayyip Erdogan. El principal orador fue Kemal Kilicdaroglu, líder del partido opositor cuyo jefe está preso, que marchó 425 kilómetros desde Ankara.