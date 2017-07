Elisa Carrió, a Julio De Vido: "Usted termina preso por lo menos treinta años"

La diputada nacional se refirió al polémico caso que envuelve al ex ministro de Planficación en el programa La Cornisa

cerrar

La diputada nacional Elisa Carrió se refirió a la situación del ex ministro de Planificación Julio De Vido tras el pedido de desafuero y detención solicitado por el fiscal Carlos Stornelli al ex funcionario, acusado de un gigantesco desvío de fondos vinculados a la minera de Río Turbio. En diálogo con el periodista Luis Majul, la aliada de Cambiemos se dirigió al parlamentario K y sentenció: "[Julio] De Vido, usted termina preso y yo voy a hacer que usted cumpla todo el período de la ley... usted va a estar por lo menos treinta años preso. A la sociedad le digo, tenga paciencia. Estamos enfrentando un sistema mafioso".

"Río Turbio es un escándalo de vaciamiento", apuntó Carrió, y añadió: "[Julio] De Vido tiene toda la información, es como [Norberto] Odebrecht... si él estuviera preso gran parte del sistema político, judicial y sindical quedaría preso porque además tienen la documentación".

Más notas para entender este tema Diez frases de Elisa Carrió en el Día de la Independencia

En línea con la polémica que envuelve al ex funcionario de Cristina Kirchner, Elisa Carrió se refirió al anuncio de Sergio Massa y Margarita Stolbizer de renunciar a sus fueros parlamentarios. La diputada explicó que quien quiera prescindir de esos atributos debe "pedírselo a la Cámara o renunciar a la banca". "¿Qué son los gestos simbólicos? Si algún día se llegara a probar el lavado de dinero por narcotráfico de estos actores se van a proteger con los fueros. Yo no vi ningún machito", fustigó.

cerrar

Sobre la actuación del juez Moro en una de las causas más grande de corrupción en la historia brasileña, Carrió dijo: "Brasil es una de las naciones más corruptas de América del Sur pero hay un juez que se animó. Acá hay jueces decentes que son cobardes. He visto mucho de esa gente en la Justicia, simplemente no se enfrenta con el poder para garantizar su sueldo". "No creo que [Julián] Ercolini sea indecente, pero es cobarde", añadió.

A tan sólo días de los próximos comicios legislativos, Carrió expresó: "Necesitamos [Cambiemos] ganar las elecciones, si se aleja el cuco [Cristina Kirchner], este país va a tener tantas inversiones que no se imaginan". "Los 'hijos' de Evita [Perón] fueron a la universidad, los 'hijos' de Cristina fueron a la droga y a la violencia", dijo y concluyó: "Yo sé que la situación es difícil pero también veo una gran luz".