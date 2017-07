En un acto provincial, Alicia Kirchner dijo que no es "la mala de la película"

En la celebración por el Día de la Independencia, la gobernadora de Santa Cruz se despegó de la crisis que enfrenta su provincia y denunció que recibe "poca ayuda de la Nación"

Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz. Foto: Archivo / Fernando Massobrio

RIO GALLEGOS.- El Gobierno llegó a un acuerdo con el gobierno de Alicia Kirchner y le entregará 1200 millones de pesos, no obstante, la crisis política en Santa Cruz continúa. Al encabezar los actos provinciales por el Día de la Independencia, la mandataria K disparó: "No soy la mala de la película. No soy la que no quiere que le paguen los sueldos a la gente". "La administración pública creció muchísimo y los egresos superan a los ingresos", añadió y justificó, al referirse a la situación de conflictos gremiales que afronta su gobierno por la apertura de paritarias salariales.

La gobernadora, junto a la mayoría de su gabinete, se trasladó hasta la ciudad de Gobernador Gregores, en el centro de la provincia, para encabezar el acto por la fecha patria. Los funcionarios fueron recibidos por una protesta de docentes y vecinos que se expresaron con diversos carteles.

Sin hacer mención directa al conflicto docente, a causa del cual aún no comenzaron las clases en la provincia, Kirchner dijo: "Estamos en una realidad compleja en Santa Cruz. Me siento acompañada, vivimos momentos difíciles, la desesperanza a mi también me da rabia".

La única funcionaria ausente en el acto patrio fue la presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez, quien decidió permanecer en el interior de la cartera educativa desde que el miércoles pasado se inició la ocupación del edificio por parte de los maestros nucleados en Adosac.

Los docentes reclaman allí el reintegro de los descuentos en los haberes de junio y la reapertura de paritarias salariales. El gobierno santacruceño convocó a una reunión para retomar las negociaciones para el próximo miércoles.

"Nosotros recibíamos entre 300 a 400 millones de pesos durante la época de Cristina [Kirchner] pero ya no los recibimos. Hoy tenemos a nivel nacional muy poca ayuda pero no quiero que mi provincia tenga dependencia sino que salga para adelante", apuntó la gobernadora.

"Cuando veo los reclamos de muchos vecinos no crean que los miro como si nada. Me desesperan igual que a ustedes porque quiero la calidad de vida para toda la familia de Santa Cruz", afirmó Kirchner. "El kirchnerismo cree en una identidad nacional, en un país que debe crecer. Creemos en un modelo nacional ante un modelo neoliberal que tenemos hoy", manifestó.

"Me interesa lo que pasa en nuestra provincia. Si ustedes creen que no hay compromiso, ser gobernadora me compromete con mi alma para sacarla adelante", argumentó.

En ese sentido, llamó a "contenernos solidariamente para que nadie quede afuera. En mi vida deje a nadie afuera. Trabajé por cada santacruceño y a lo largo y ancho del país como lo hizo Néstor [Kirchner] y Cristina".

Con información de la agencia DyN