Insultan a Michetti militantes que se identificaban con el kirchnerismo

Cuando se retiraba de la catedral de Tucumán, sufrió la agresión de partidarios que pedían el regreso de Cristina

Michetti, ayer, en Tucumán junto con Manzur. Foto: Télam

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN. El clima de tensión política que vive el país, en plena campaña de cara a las elecciones de medio término, se trasladó ayer a los actos por el Día de la Independencia, que fueron encabezados en esta capital por la vicepresidenta Gabriela Michetti. A cargo del Poder Ejecutivo nacional, a raíz del viaje del presidente Mauricio Macri a Alemania, donde participó de la cumbre del G-20, Michetti fue insultada por un grupo de militantes kirchneristas que la esperó a la salida de la Catedral tucumana, donde había participado del tradicional Tedeum del 9 de Julio.

"¡Ladrona!", "¡Gatos!", "¡Vendepatria!" y "¡Con ustedes hay cada vez más pobres!" fueron algunos de los agravios que lanzaron los manifestantes contra la vicepresidenta, quien no respondió las agresiones, aunque se mostró afectada por la situación. "¡Viva Cristina!" y "¡Vamos a volver!" fueron otras de las arengas que gritaban los militantes, quienes habrían sido movilizados en micros por dirigentes peronistas vinculados al gobernador Juan Manzur. El mandatario tucumano fue testigo del incidente, al igual que el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro (Cambiemos), quien le recriminó a Manzur por el episodio y le pidió que controlara a los manifestantes. "Yo no estoy en eso", contestó el ex ministro de Salud de Cristina Kirchner.

Según pudo averiguar LA NACION, algunos de los manifestantes que insultaron a Michetti responderían al legislador provincial Marcelo Caponio, apoderado del PJ local y una de las voces más críticas en Tucumán contra la gestión del presidente Mauricio Macri. También habrían participado militantes vinculados al dirigente Carlos "Alito" Assan, funcionario de Manzur.

Michetti llegó a la capital tucumana el sábado a la noche y participó de una vigilia en la explanada de la Casa Histórica, donde minutos más tarde recibió la llegada del 9 de Julio junto a autoridades nacionales, provinciales y municipales.

"Una buena manera de honrar a la patria es decir que somos cada vez más honrados y transparentes en el ejercicio de la función pública", reflexionó la presidenta del Senado. Por la mañana, Michetti compartió con las demás autoridades, vecinos y turistas, un chocolate en la Plaza Independencia, donde minutos después se realizó el izamiento de la Bandera y se entonaron las estrofas del Himno. Luego, la comitiva se trasladó a la Catedral para presenciar el Tedeum.

La misa del 9 de Julio fue oficiada por el arzobispo de Tucumán, Alfredo Zecca, quien en su homilía reclamó a los políticos que dejen de lado sus intereses personales y partidarios para dedicarse a resolver las necesidades de la sociedad y mostrar gestos de unidad. "Ningún triunfo social se logra sin postergar los propios intereses. Para tener éxito como país, es necesario dejar de lado muchas pretensiones para apostar al bien común. Los primeros que deben hacer esto son quienes nos gobiernan, para así enseñarlo, con la acción y con el ejemplo a los demás", expresó el arzobispo.

En otro tramo del sermón, que fue escuchado atentamente por las autoridades, Zecca sostuvo que "ningún pueblo saldrá de sus dificultades si no toma en serio la educación". Y advirtió que "la educación en la Argentina está, cuando menos en emergencia, por no decir «tragedia»". Frente a esta crisis educativa, el arzobispo señaló que "los ciudadanos deben asumir seriamente su deber de crecer como personas para aportar su cuota al bien común de la Nación".

Al finalizar el tedeum y tras soportar los insultos, Michetti se trasladó, junto a las demás autoridades, a la Casa Histórica para el homenaje a los congresales que el 9 de de julio de 1816 firmaron el acta de Declaración de la Independencia.

En el solar histórico, en un breve contacto con la prensa, la vicepresidenta recordó que "aún hay un tercio de los argentinos en situación de pobreza por la incapacidad de quienes ejercieron el poder durante mucho tiempo y lo hicieron con más egoísmo que generosidad" y aseguró que el Gobierno de Macri "busca dar vuelta esta situación".