Las bajadas del Tour de France, experiencias de real peligro

Las complicaciones del recorrido apartaron de la prueba a dos favoritos; el argentino Sepúlveda se repuso de los golpes y continúa

Las heridas de Eduardo Sepúlveda al cabo de la etapa. Foto: AFP

CHAMBERY (DPA).- La novena etapa del Tour de France obligó a estrellas como el australiano Richie Porte o el ex líder de la carrera, el galés Geraint Thomas, a abandonar tras sufrir caídas, golpes y fracturas. Después de 181,5 kilómetros, tres trepadas y un peligroso descenso en Chambéry, el colombiano Rigoberto Urán necesitó del foto-finish para asegurar la victoria sobre el francés Warren Barguil, que en principio había sido considerado ganador. Eduardo Sepúlveda, el único ciclista argentino en el Tour, no le escapó a las caídas y recibió atención médica para continuar.

Thomas sufrió junto a otros ciclistas una caída en el descenso del Col de la Biche, el primero fuera de categoría de la jornada, por lo que tuvo que ser socorrido por una ambulancia, con una aparente fractura de clavícula. Ganador de la primera contrarreloj y líder después de las tres etapas iniciales, marchaba segundo en la general.

Pero las caídas no acabaron allí, en una etapa reina que, a diferencia de lo que ocurre usualmente, tuvo lugar en el macizo del Jura y no en los Alpes o en los Pirineos, y no terminó con una subida sino con un descenso.

En el último de ellos, tras coronar los 1.504 metros del Mont du Chat, el australiano Porte, una de las principales amenazas al dominio del inglés Chris Froome, debió también decir adiós a esta edición del Tour.

El pedalista, que había impuesto un buen ritmo en la subida, pisó el pasto en la bajada hacia Chambéry y se cayó de su bicicleta sobre el asfalto, antes de golpearse contra la ladera de la montaña y contra el irlandés Daniel Martin. Urán se salvó con lo justo de la caída, aunque el pie de Martín le averió los cambios de su bicicleta.

Como consecuencia del fuerte golpe, Porte fue llevado en ambulancia a un hospital. Su equipo informó más tarde que el australiano sufrió una fractura en la clavícula derecha y en la pelvis.

Sepúlveda completó la etapa, aunque en el 98° lugar, y perdió tres puestos en la general, pasando del 31° al 34°.

La llegada quedó reducida a un trepidante duelo entre Urán y Barguil, que el colombiano ganó por centímetros a pesar del empuje final del galo. La definición fue justa, pero Barguil levantó el brazo derecho en señal de victoria y hasta derramó algunas lágrimas.

"Estoy a la espera del resultado pero para mí gané", dijo el corredor a la televisión francesa, visiblemente emocionado. Los periodistas del canal "France 2" le informaron entonces que la victoria había sido para Urán.

"Pensé que me estaban haciendo una broma, que me estaban molestando", agregó el colombiano, que hizo la bajada final con el cambio de su bicicleta roto.

Froome, que llegó tercero, mantuvo el maillot amarillo, ahora con 18 segundos sobre el italiano Fabio Aru. Romain Bardet subió al tercer puesto, mientras que Urán llegó al cuarto lugar.