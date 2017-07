Espinoza y Magario tienen competencia en La Matanza

En off, la trastienda de la política (y de los políticos)

Fernando Espinoza y Verónica Magario. Foto: Archivo

Antes de que se filtren unos videos íntimos que lo tienen como protagonista, el ex intendente de La Matanza Fernando Espinoza señaló que el peronismo matancero se alineará detrás de la candidatura de Cristina Kirchner. Sin embargo, esa virtual unidad parece más un espejismo que un hecho concreto. Un anécdota que así lo demuestra: los sindicalistas Julio Ledesma (Comercio) y Heraldo Cayuqueo (Uocra) coincidieron hace unos días en la pizzería La Farola, en el centro de San Justo, y entre un prolongado abrazo, ante decenas de testigos, pactaron ayudarse en la fiscalización de las elecciones legislativas.

Reprimenda a Colombi por insultar a un periodista

Ledesma es el referente de Sergio Massa en La Matanza y Cayuqueo es el primer candidato a concejal en el distrito en la boleta que encabeza Florencio Randazzo. Ambos sueñan con desbancar en 2019 a Verónica Magario, la intendenta que responde a Espinoza y es fiel seguidora de Cristina Kirchner.El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, volvió a hacer gala la semana pasada de su escasa tolerancia con el periodismo y demostró que, cuando algo lo enoja, no tiene filtros. El incidente ocurrió el jueves último cuando en una conferencia de prensa, en la que estaba acompañado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, le espetó a un hombre de prensa: "¡Qué boludo que sos, chamigo. No es más idiota porque no puede!", estalló el mandatario ante la consulta sobre los nombres de los postulantes del oficialismo correntino para las próximas elecciones a gobernador. La reacción obedeció a que Colombi acababa de anunciar que daría a conocer la fórmula la semana siguiente. Esto provocó un pronunciamiento de la Asociación de Periodistas de Corrientes, que calificó la intervención como "brutal agravio", y del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que le reclamó "respeto y tolerancia por el trabajo de prensa".