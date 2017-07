El regreso de Lanata a PPT: reveló que Fernanda Vallejos tuvo tres contratos en el Estado al mismo tiempo

En su monólogo, el periodista hizo la denuncia sobre la precandidata a diputada por el espacio de Cristina Kirchner, Unidad Ciudadana

Jorge Lanata volvió a la pantalla de El Trece con una nueva temporada de Periodismo Para Todos . En su ya clásico monólogo al comienzo de cada emisión, el periodista hizo un repaso por las cuestiones que afectan a la actualidad y denunció que la precandidata a diputada por Unidad Ciudadana Fernanda Vallejos llegó a tener tres contratos en el Estado, al mismo tiempo.

Según informó el periodista, la dirigente K empezó a trabajar en el Ministerio de Economía durante la gestión de Amado Boudou en 2010 y se mantuvo en ese cargo hasta 2015. En paralelo, estuvo contratada en el Senado entre 2013 y 2015 bajo la modalidad de servicios de locación con la senadora de La Pampa, María Higonet. También trabajó en la Cámara de Diputados durante 2014.

Sobre los futuros comicios legislativos , Lanata manifestó que el candidato a senador de Cambiemos por Buenos Aires Esteban Bullrich lidera las encuestas con el 28,5% de intención de voto. Le sigue Cristina Kirchner con el 27,5% y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, con el 24,2%. "Estas elecciones son como una frase de Diego Maradona: 'No se sabe cómo puede terminar'", ironizó.

En las candidaturas a diputados por Buenos Aires la postulante oficialista Graciela Ocaña duplica a Vallejos en intención de voto, según dijo Lanata.

También aprovechó para señalar que, cuando terminó PPT en diciembre, "la economía no arrancaba, las inversiones estaban por llegar y la inflación iba a ser del 17%". También recordó que Cristina mantenía un perfil bajo desde El Calafate y todo indicaba que Daniel Scioli lideraría el Partido Justicialista. "Hoy ya esperamos una inflación del 24%, a Cristina le siguen apareciendo hoteles y a Scioli vedettes embarazadas", concluyó.

The House of Grieta, el sketch

La sexta edición del programa de Lanata tuvo como protagonista inicial al personaje de Oscar Pariilli. "Soy Parrilli , el pelotudo de siempre, esto va a ser un éxito", dijo el falso Parrilli. "Navarro no; Lanata. Si me mandó a lo de Navarro y estoy en lo de Lanata, sí soy un pelotudo", fue la frase que antecedió a la presentación The House of Grieta, un sketch que aparecerá todas las semanas en formato de sitcom.

Este año, el programa pretende mantener su estructura habitual, con eje en las investigaciones periodísticas a cargo de los periodistas María Eugenia Duffard, Ignacio Otero, Rodrigo Alegre, Gastón Cavanagh y la participación especial de Rolando Barbano.

También, habrá una mesa para la polémica integrada por los periodistas Gonzalo Bonadeo, Willy Kohan, Marina Calabró y Jesica Bossi, quienes aportarán información y sus puntos de vista acerca de los temas tratados durante el programa, en un intercambio junto con Jorge Lanata.