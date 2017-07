El hijo mayor de Donald Trump pone en problemas a su padre por su reunión con una abogada rusa

El diario The New York Times asegura que Donald Jr. buscó en el encuentro datos para ganar las elecciones

WASHINGTON.- Las noticias que salen a la luz y que complican a diario la imagen del presidente de EE.UU. Donald Trump parecen no terminar. A los escándalos por el Rusiagate, se suma ahora la figura del mayor de los herederos, Donald Jr., quien dijo ayer que se reunió con una abogada vinculada al gobierno de Rusia poco después de que su padre obtuviera la candidatura presidencial republicana con la expectativa de obtener información útil para la campaña.

La información fue publicada por el diario The New York Times, que cita a asesores de la Casa Blanca y a otras personas con conocimiento del encuentro que indican que Trump hijo accedió a la reunión después de que se le prometió información que perjudicaría a Hillary Clinton .

Foto: Reuters / Archivo

En la reunión realizada en junio de 2016 en la Torre Trump con la abogada Natalia Veselnitskaya, estuvieron Trump Jr., su cuñado Jared Kushner, esposo de Ivanka , y Paul Manafort, entonces jefe de campaña.

La realización del encuentro fue revelado hasta hace poco a funcionarios del gobierno y confirmada por los abogados tanto de Trump Jr. como de Kushner después de que el periódico publicara otro artículo sobre el asunto.

En un comunicado difundido ayer, Trump hijo no confirmó que la información que le habían prometido perjudicaría a Clinton. Sin embargo, dijo que una persona a la que conocía del concurso Miss Universo de 2013 le propuso la reunión. Esa persona le dijo que en la reunión podrían darle información posiblemente útil para la campaña.

El hijo mayor de Trump pone en problemas a su papá por culpa de una abogada rusa. Foto: Reuters

Donald Jr. afirmó que, en el encuentro, la abogada aseguró contar con información de que "particulares relacionados con Rusia financiaban al Comité Nacional Demócrata" y brindaban respaldo a Clinton. "No se facilitaron ni se ofrecieron detalles o información que sustentara las afirmaciones", señaló Trump Jr. "Muy pronto se hizo evidente que ella carecía de información importante", agregó.

"La mujer aseguró que tenía información sobre individuos vinculados con Rusia que estaban financiando al Comité Nacional Demócrata y apoyando a la señora Cilnton. Sus declaraciones eran vagas, ambiguas y no tenían sentido. No ofreció detalles o información adicional. Rápidamente quedó claro que no tenía información relevante", dijo.

Trump hijo señaló además que su padre no tuvo conocimiento de la reunión y que fue un encuentro corto "de presentación" en la que los tres examinaron un programa, que ya no existe, mediante el cual estadounidenses podían adoptar niños rusos.

"Yo la interrumpí y le dije que mi padre todavía no era un funcionario elegido, sino un ciudadano privado, y que las declaraciones y preocupaciones de ella serían atendidas mejor si él alcanzaba la presidencia o cuando él estuviera en el cargo", dijo en el comunicado.

Foto: Reuters / Archivo

Agencias AP y DPA