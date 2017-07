María Eugenia Vidal en la intimidad: "Cuando cierro la puerta, trato de no pensar que vivo en una base militar"

Jorge Lanata, de PPT, ingresó a la residencia donde vive la gobernadora para una entrevista; "Si tengo que vivir cuatro años acá, lo haré", afirmó

María Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires. Foto: Archivo / Santiago Hafford

María Eugenia Vidal vive desde mayo del año pasado en la base aérea militar de Morón. Con el visto bueno de Mauricio Macri y el ministro de Defensa, Julio Martínez , decidió mudarse allí junto con sus tres hijos por motivos de seguridad. El programa Periodismo para Todos, que se emite por El Trece, mostró imágenes del lugar donde reside la gobernadora bonaerense.

Se trata de una vivienda que era utilizada por oficiales que estaban a cargo de la base. Hasta allí se trasladó el viernes pasado el periodista y conductor de PPT, Jorge Lanata, para entrevistar a la gobernadora.

Antes de mudarse, Vidal ordenó una serie de refacciones en la casa. Construyó un cuarto para sus hijos y pintó las paredes de blanco. Luego, trasladó sus muebles. "Cuando cierro la puerta, trato de no pensar que vivo en una base. Pienso que esta es mi casa", afirmó.

Durante el reportaje con PPT, la mandataria sostuvo que decidió mudarse a una base militar por que le preocupaba la seguridad de sus hijos. La casa donde vivió hasta el año pasado, ubicada en una zona residencial de Morón, no era segura para los encargados proteger la integridad de la gobernadora. "Mis hijos saben que vivimos acá porque hay riesgos que tomamos. Me preocupan más ellos que yo. Es el precio de dar las batallas que me comprometí a dar. Les digo que si no hacemos esto, el país nunca va a cambiar y no van a vivir tranquilos, ni ellos ni sus hijos", reveló.

La mandataria provincial también se refirió a las amenazas y "mensajes" mafiosos que recibe desde que asumió su cargo. Confesó que la perturbó enterarse de que dos policías habían ingresado a su despacho en la gobernación de La Plata. "No pudieron justificar por qué lo hicieron. Fue un mensaje", aseguró. También recordó cuando le dejaron una bala en la puerta del garaje de su vivienda en Castelar.

Vidal dijo que sigue recibiendo amenazas pero que decidió que no hacerlas públicas. "Le dije a mi equipo: «Basta de contarlo, hagamos lo que tenemos que hacer igual»", afirmó.

Resaltó, además, que se siente "tranquila" de vivir en la base militar. "Creo en esta pelea. Si tengo y tenemos que vivir cuatro años acá [su mandato], viviremos cuatro años acá", advirtió.