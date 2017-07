Mauricio Macri gastó casi $ 50 millones en aviones charter en sus giras internacionales

El presidente no utilizó los servicios de Aerolíneas Argentinas el año pasado, pese a que así se lo indica el decreto 1191/12, ni compró los pasaje por la agencia estatal Optar

cerrar

La mejora en las relaciones internacionales que propició la gestión de Mauricio Macri , sumada a la falta de un avión presidencial propio en condiciones de trasladar a la primera plana del Poder Ejecutivo, obligó al Estado a desembolsar una suma millonaria en viajes fuera del país desde que la administración de Cambiemos llegó a la Casa Rosada.

Tan sólo en lo que respecta al alquiler de charters privados para el traslado del Presidente y su comitiva, se desembolsaron unos $48,7 millones desde el cambio de mando, en diciembre de 2015, hasta mayo pasado, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION.

Mauricio Macri al llegar a Hamburgo para el G20, la semana pasada. Foto: Archivo

El cálculo surge en base a un euro de $ 17,5 (ese fue el cierre de diciembre del año pasasdo, y no se contrataron este año servicios pagados en la moneda europea) y un dólar de $ 16, dado que los pagos se efectuaron antes de la devaluación de los últimos días (los montos originales son $ 4.372.842,18, US$ 2.959.982 y 55.380 euros).

En esos 17 meses, la Secretaría General de la Presidencia, que maneja Fernando De Andreis, contrató 23 alquileres para trasladar al Poder Ejecutivo, que cayeron en manos de más de una decena de compañías ganadoras. Entre ellas están Unicos Air, Aerorutas Fly With Style, Chapman Freeborn Airchartering, Baires Fly, The Charter Store, Gestair Private Jets, Servicios Aéreos Sudamericanos, Privé Jets, Royal Class, Engage Aviation, AIR Tango SA, Bristow US y CT Charter FZE.

A la contratación de vuelos charters se suma el gasto en la compra de pasajes en líneas aéreas comerciales, que representa una cifra menor. Por ejemplo, hasta fines del año pasado se habían ido por esa vía $ 5.017.854, según informó el jefe de Gabinete, Marcos Peña , en una presentación al Congreso.

Macri no utilizó los servicios de Aerolíneas Argentinas el año pasado, pese a que así se lo indica el decreto 1191/12, ni compró los pasaje por la agencia estatal Optar, algo que figura en la decisión administrativa 244/13 (ambas medidas provienen del kirchnerismo). Sí lo hizo, en cambio, este año, para volver al país en febrero tras su gira en España.

La semana pasada, para llegar a la reunión del G20 en Hamburgo, tomó un vuelo comercial de Lufthansa hasta Frankfurt y luego un avión privado que lo dejó en la ciudad anfitriona de ese encuentro.

En su momento, Peña respondió que Macri no utilizó la línea aérea de bandera por difucultades de diverso tipo, como el hecho de no viajar a Davos (donde se realizó el Foro Económico Mundial) o no tener vuelos directos a ciertas ciudades en las que recaló el Presidente.

En una ocasión, estaba previsto que Macri viajara a Washington por Aerolíneas Argentinas, pero un paro de pilotos truncó esa alternativa. El Presidente cambió a American Airlines.

La contratación de servicios privados para viajar fuera del país fue una consecuencia directa del mal estado en que se encontraba la flota presidencial al momento de la asunción de Macri. El Gobierno prevé desembolsar unos US$ 50 millones para reemplazar el Tango 01, que está en desuso. La nueva nave se sumará a la flota en febrero próximo, según informó LA NACION.

En los últimos días, miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un organismo de Naciones Unidas, y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), junto a representantes de la Secretaria General de la Presidencia, preseleccionaron aviones.

Aunque aún no está definido, el Gobierno compraría un Boeing Business Jet, una nave de menor tamaño que el Tango 01, algo que lo obligará a llevar comitivas reducidas.

Pese a la falta de un avión presidencial, la flota oficial insume otros gastos. Uno de ellos es el seguro, pero también el adiestramiento de los pilotos, algo que ocurre cada 12 meses.

En mayo pasado, la cartera de De Andreis lanzó un llamado para cubrir esa prestación para los Tango 04 y 10 , en los siguientes términos: "Servicios de adiestramiento de vuelo destinados a los pilotos que forman parte de la Agrupación Aérea dependiente de la Dirección General de Logística de la Coordinación General de Asuntos Presidenciales de la Secretaría General de la Presidencia a cuyo cargo se encuentra el traslado del Sr. Presidente de la Nación, comitiva y demás miembros del Poder Ejecutivo, por un plazo de 12 meses".

@Pablo_fblanco