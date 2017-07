Massa, sobre las escuchas de Cristina: "La lógica del daño la viví cuando me metieron a un tipo de inteligencia en mi casa"

El candidato a senador por 1 País recordó el robo en su vivienda durante la campaña para las legislativas de 2013; "Con esas cosas no asustan a nadie", afirmó

Sergio Massa se refirió a las escuchas entre Cristina y Parrilli. Foto: LA NACION / Ricardo Pristupluk

El precandidato a senador nacional por el Frente 1 País en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa , se refirió hoy a los dichos de Cristina Kirchner en las escuchas que difundió ayer el programa Periodismo para Todos. En una de las conversaciones con Oscar Parrilli, la ex presidenta acusa al líder del Frente Renovador de haber motivado las denuncias que Margarita Stolbizer presentó en su contra. "Hay que embocarlo también a ese hijo de puta", afirma la ex jefa del Estado en el audio.

En una entrevista con Radio Mitre, Massa contó que no le sorprendieron las expresiones de la ex mandataria. "La lógica del daño la viví en carne propia cuando metieron a un tipo de inteligencia en mi casa", afirmó el ex intendente de Tigre, al recordar el hecho que marcó el cierre de la campaña para las elecciones legislativas de 2013.

"Con esas cosas no asustan a nadie. Ni en 2013 cuando le frenamos el sueño de «Cristina eterna» [por la re-reelección], ni ahora", resaltó.

Foto: Archivo / Soledad Aznarez

Alcides Díaz Gorgonio, el prefecto acusado de robar en la casa del diputado el 20 de julio de 2013, fue condenado en marzo de 2015 por robo triplemente calificado. Estaba acusado por robo doblemente agravado por ser miembro de las fuerzas de seguridad y por forzar su ingreso a la casa con una barreta. Díaz Gorgonio fue vinculado a sectores de Inteligencia.

Massa dijo que le dio "tristeza" escuchar los audios y destacó que a sus hijos les "causaron impresión" las palabras de la ex presidenta. "Me parece que la Argentina necesita dirigentes que estén pensando en resolver los problemas de hoy y no en ver cómo destruyen al otro", indicó.

Con tono de campaña, el diputado remarcó: "En el pasado de la Argentina tiene que quedar la idea de la destrucción del que piensa distinto".

En los diálogos con Parrilli se pudo escuchar a la ex presidenta preocupada por la "persecución judicial" a su hija Florencia, por sus bienes. Admitió que su "peor causa" es la de Nisman y advirtió sobre los riesgos de presionar a los fiscales.

La primera dirigente del Frente Renovador que salió a responder el contenido de las escuchas fue Graciela Camaño, jefa de campaña de Massa. "Cristina ya embocó a los 40 millones de argentinos. Sergio Massa no va a permitir que vuelva a pasar", aseguró.