Miguel Ángel Broda: "Para salir de la decadencia habrá que esperar al próximo gobierno"

El economista dijo que las medidas a largo plazo recién se concretarían en un potencial segundo mandato de Macri; "El atraso cambiario es muy fuerte", sostuvo además

Miguel Ángel Broda. Foto: Archivo

"La Argentina después de las elecciones no va a ser muy diferente de la actual", juzgó el economista Miguel Ángel Broda en una entrevista concedida al programa "Cada mañana, transmitido por Radio Mitre. "Para salir de la decadencia habrá que esperar al próximo gobierno", añadió.

"No hay ninguna forma de salir de la decadencia si la sociedad no entiende y si no se le explica didácticamente las cosas que estamos perdiendo por tener las cosas que tenemos", aseguró Broda. "La principal razón para convencer a una sociedad populista que vive de un estado benefactor deficiente, es didáctica."

Según el economista, "hay que explicar los costos que implican el bajísimo crecimiento del salario real en esta configuración económica". "Esa tarea didáctica nadie la quiere hacer -sostuvo-. Acá se necesitan veinte sacerdotes del cambio, patriotas que estén dispuestos a pasar por encima el interés general por encima del interés particular."

"Si hay un segundo gobierno del presidente Macri nos preocuparemos de las cosas fundamentales que es el PBI potencial y las causas que implican que podamos crecer más y subir el salario real más. Por ahora seguimos metidos en el análisis de la demanda de corto plazo."

Inflación

Respecto a la inflación , Broda dijo que la tasa "se ha amesetado" pero que igual superará el 17% anual al que aspiraba el Gobierno.

"Da la sensación que julio va a ser alta y que probablemente en noviembre y diciembre, con los ajustes planeados de electricidad y gas tenga un salto. Así que estamos alrededor del 22 de diciembre a diciembre. Es un número bastante superior a la meta."

El dólar

"El atraso cambiario es muy fuerte", aseguró Broda. "Si uno toma el valor promedio del dólar de los últimos 70 años, es arriba de los $ 22. Si se toma el de los últimos 40, es arriba de $ 22 y en los últimos 20 años, también."

De acuerdo al economista, "el Presidente ha comprado la idea de que el tipo de cambio flotante es un tipo de cambio que está en equilibrio. Eso no es cierto."

Las elecciones

Para Broda, la economía argentina llega en buenas condiciones a las elecciones . "Está reactivándose el nivel de actividad -basado en agro, construcción, siderurgia y actividades financieras- aunque junio fue un poco más leve que abril y mayo. En el tercer trimestre se va a seguir creciendo", afirmó.

"Probablemente el indicador que más afecta las decisiones de la gente, las decisiones de votar en función de la economía es tomar un año contra el año anterior. Y eso al momento de las elecciones va a dar positivo."

Sin embargo, afirmó que hay "otros problemas" a la vista. "El Presidente ha elegido probablemente asesorado por su equipo mantener un nivel de gasto público y presión tributaria que claramente implica un bajo salario real y una baja tasa de crecimiento futuro."

"La presión tributaria de Argentina es 35% del PBI. "Tenemos costos laborales de 43, 44, 45 puntos. Los países del pacífico tienen 22, 23".

En este marco, dijo que la falta de inversiones "no es una cuestión de elecciones", sino un problema derivado de una economía cerrada que sufre además por la caída de las exportaciones y la falta de acuerdos comerciales.

"La inversión no es un problema de Cristina [Fernández de Kirchner] o del mundo. Es un problema de que para que haya inversión tiene que haber rentabilidad. No puede haber rentabilidad con precios tan altos pero con costos altísimos."

Aunque Broda sostuvo que "los resultados de las elecciones van a afectar la demanda de dólares y la próxima cosecha", desestimó un escenario de corrida cambiaria. "No creo que suceda aún si las encuestas fueran a dar predominio de la expresidenta en la elección en la provincia de Buenos Aires. Este es un modelo que genera atraso cambiario", agregó.

En este sentido, dijo que una victoria de la expresidenta "los riesgos de que vuelva la organización económica de desequilibrio externo, fiscal, default e intervenciones muy distorsionantes en la economía van a parar algunas decisiones", mientras que una victoria del oficialismo sólo implicará "leves cambios". "Vamos a seguir desinflando con la política antiinflacionaria, que no es óptima. La inflación es un fenómeno complejo, no es un problema monetario."