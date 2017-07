Juan Manzur repudió los insultos de militantes kirchneristas contra Gabriela Michetti en Tucumán

La vicepresidenta había viajado para participar del Tedeum por el 9 de julio

Juan Manzur repudió los insultos contra la vicepresidenta. Foto: Télam

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- Un día después de los insultos contra la vicepresidenta Gabriela Michetti por parte de un grupo de militantes kirchneristas que la esperó a la salida de la Catedral de Tucumán, donde había asistido al Tedeum por el 9 de Julio, desde el Gobierno provincial salieron a despegarse del escrache.

El gobernador peronista, Juan Manzur , repudió hoy el ataque a Michetti, quien encabezó los actos centrales del Día de la Independencia, en reemplazo del presidente Mauricio Macri, quien pasó la fecha patria en Alemania, a bordo de la Fragata Libertad, tras participar de la cumbre del G-20. "Yo rechazo categóricamente los insultos. Eso no está bien. Los tucumanos tenemos que ser respetuosos y hay que atender bien a quienes nos visitan. Repudio este tipo de situaciones, porque esto no corresponde en una fecha Patria", expresó hoy en conferencia de prensa el ex ministro de Salud de Cristina Kirchner.

Ayer, al salir de la catedral de Tucumán luego de participar del Tedeum, un grupo de militantes identificados con el kirchnerismo lanzó duros insultos contra Michetti.

"¡Ladrona!", "¡Gatos!", "¡Vendepatria!" y "¡Con ustedes hay cada vez más pobres!" fueron algunos de los agravios que lanzaron los manifestantes contra la vicepresidenta, quien no respondió las agresiones, aunque se mostró muy afectada por la situación. "¡Viva Cristina!" y "¡Vamos a volver!" fueron otras de las arengas que gritaban los militantes, quienes habrían sido movilizados en micros por dirigentes peronistas vinculados al gobernador Manzur.

Si bien repudió el escrache a Michetti, el madatario peronista cuestionó el hecho de que no hayan llegado a Tucumán para los actos otros integrantes del Gobierno nacional (solamente acompañaron a la vicepresidenta el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, y el titular del Plan Belgrano, José Cano). "Le agradecí a la vicepresidenta, porque fue quizás la única que vino a acompañarnos, en nombre del Gobierno y de todo el pueblo de Tucumán, porque nos gusta que nos visiten, más en una fecha tan importante", expresó. Y agregó: "No sabemos por qué no han venido los ministros y funcionarios del Gobierno de la Nación, pero habían sido invitados todos para que vengan".

Un legislador negó haber instigado el escrache

Quien también se despegó del escrache a Michetti fue el legislador provincial y apoderado del PJ en Tucumán, Marcelo Caponio, a quien distintas fuentes apuntaron ayer como uno de los responsables de la movilización de los militantes kirchneristas.

"Repudio esto, no me hago responsable de la situación y considero no era ni el lugar ni el momento para hacer una manifestación de este tipo. No es mi estilo y no comparto estos métodos", sentenció hoy en diálogo con LA NACION el parlamentario oficialista, quien esta mañana acompañó a Manzur en una actividad oficial.

De todas maneras, Caponio afirmó que "a los insultos a las autoridades se los ve en todo el país" y aseguró que el incidente de ayer con Michetti "fue algo espontáneo por el malestar de la gente" y no un hecho motivado por dirigentes políticos locales.

"Que los funcionarios nacionales y el presidente Macri se hagan cargo de la situación económica y social que está viviendo la sociedad y que es la razón por la que reciben insultos a donde van. A la inflación, el desempleo y la parálisis de la economía los están sufriendo la gente", disparó Caponio.

Y agregó: "En Tucumán tenemos un Gobernador que está junto con la gente y camina al lado del pueblo, mientras que los argentinos tenemos un presidente y funcionarios nacionales que les dan la espalda".