El mercado de pases de Independiente: Jonás Gutiérrez firmó por dos años y esperan a Amorebieta

Holan intenta retener a Rigoni, pretendido por Ajax

Jonás, con la camiseta del Rojo. Foto: Prensa Independiente

Jonás Gutiérrez firmó contrato por dos años como nuevo jugador de Independiente, que espera la llegada del defensor venezolano Fernando Amorebieta, en tanto el entrenador Ariel Holan se esmeró en los intentos por persuadir al volante Emiliano Rigoni para que siga en el club. "El primer refuerzo tiene que ser mantener el plantel como base que ha tenido un crecimiento muy grande", prologó Holan en la conferencia de prensa que dio luego del entrenamiento en Villa Domínico, según consigna DyN.

Dijo que solo reforzará "puestos con características puntuales" que hoy no tiene el plantel, y puso como ejemplo los intentos de Ignacio Scocco, Javier Pinola y Paolo Goltz, que eligieron a River y Boca como destinos. "En estas horas se está cerrando lo de Amorebieta y Jonás, que van a aportar experiencia", sostuvo a modo de bienvenida durante la conferencia. Minutos después en la sede, Jonás, de 34 años, firmó contrato por dos años junto al presidente del club, Hugo Moyano. "Es un desafío muy grande porque sé lo que significa Independiente, uno de los equipos grandes de la Argentina", sostuvo Gutiérrez, tras la firma.

Holan admitió que también busca un delantero de área para ser alternativa de Emmanuel Gigliotti, quien se recupera de una operación de pubalgia.

Al ser consultado sobre un posible interés del Ajax por Rigoni, Holan sacó a relucir toda su capacidad de persuasión para aconsejar al jugador que se quede, salvo que sea una equipo de "primer nivel". "Emiliano ha hecho un gran semestre, ha sido convocado por la selección y salvo que haya una posibilidad que no pueda decirle que no, lo mejor e no apurarse porque se le abrieron un montón de perspectivas en la Argentina", sostuvo el técnico.

