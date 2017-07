Wimbledon: acusan a los programadores de partidos de discriminar a las mujeres de los courts principales

Este lunes, la número uno del mundo jugó -y perdió- en el tercer estadio en importancia; un estudio reveló que en los principales se juega el doble de partidos de hombres que de mujeres

LONDRES.- Cada campeón individual de Wimbledon ganará la misma cantidad de dinero: 2,2 millones de libras. En el rubro monetario, las diferencias entre el circuito masculino y el femenino, poco a poco, han desaparecido. Sin embargo, en otros aspectos no. El bautizado Manic Monday, con todos los cruces de octavos de final de hombres y mujeres, despertó críticas y hasta acusaciones de discriminación. En el court central y en la cancha número 1 (la segunda en importancia), hubo seis partidos programados en total: cuatro de hombres y dos de mujeres. Igualmente, la decisión más insólita se produjo en el partido entre la alemana y número 1 del mundo, Angelique Kerber , y la española y número 15, Garbiñe Muguruza : jugaron en el court 2, que tiene diez mil butacas menos que el court central (4063 contra 14.979). Además, el debate se genera en un momento en el que un académico británico fanático del tenis (Mark Leyland) le entregó a algunos medios una investigación sobre las últimas dos temporadas de Wimbledon en la que se -supuestamente- demuestra un favoritismo abrumador con los hombres en la programación de partidos en las mejores canchas.

Leyland descubrió que de cada cuatro partidos masculinos en los dos mejores estadios, hay dos de mujeres. "Ninguno de los otros Grand Slam hacen esto", sentenció el hombre en cuestión. También le apuntó a la cadena BBC, encargada de la transmisión oficial. Después de registrar la totalidad de su cobertura en sus distintas señales, demostró que el 76% del tiempo de aire durante el torneo de 2015 fue para el juego masculino (en un día fue del 93%). En 2016, la emisora hizo una cobertura más igualitaria: 58%. Esta situación no es nueva: en 2011, Serena y Venus Williams se quejaron luego de haber sido programadas en el court 2. La menor de las hermanas, en su momento, se quejó diciendo que tanto Rafael Nadal como Novak Djokovic no se habían movido de los dos estados más valiosos.

"El tenis es uno de los pocos deportes donde las mujeres reciben igual premio en metálico y debería, idealmente, obtener igual importancia. Para Wimbledon, que sigue siendo el torneo más grande del mundo, descuidar el torneo femenino, ya sea por la transmisión o los organizadores, es ir en contra de eso", afirmó Leyland en The Telegraph. Wimbledon, asimismo, le resta importancia a las acusaciones de discriminación. Mediante un vocero, informaron que la asignación de los courts es "una operación compleja e inevitablemente habrá variaciones de un año a otro dependiendo de cómo caiga el sorteo".

"No quiero hablar realmente de eso. Creo que decidieron quién era más conveniente (.) Si decidieron eso, estoy contento con eso. No quiero hacer ningún problema. Estoy tan centrado en lo que hago, que no me importa si jugué en el 13, 1, 5", dijo Muguruza, que sorprendió a todos eliminando a Kerber por 4-6, 6-4 y 6-4 y avanzó a los cuartos de final. Aunque, antes de dejar la rueda de prensa, añadió: "Probablemente esperaba otro court".

"Para ser honestos, me sorprendió mucho que estuviera jugando en la cancha número 2, sí. ¿Qué puedo hacer? Salí para tratando de jugar un buen partido (.) Realmente estaba deseando jugar en una de las dos grandes canchas", sentenció Kerber, que perderá el liderazgo del ranking al final del torneo. La rusa Svetlana Kuznetsova (7ª favorita), que avanzó a los cuartos de final tras vencer a la polaca Agnieszka Radwanska en el court número 3, aportó: "Todavía no he jugado en la cancha 1 ni en el court central. No me llama la atención. Pero algunos partidos que pensé, como en la tercera rueda, que no merecía jugarse en la cancha 12, pero jugué allí, y no sé, no es mi decisión". La polémica está abierta.