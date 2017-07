Wimbledon. Rafael Nadal, tras la derrota ante Gilles Müller: "Estaba listo para grandes cosas, así que perdí una oportunidad"

El español se lamentó tras la derrota en octavos de final ante el luxemburgués

La tristeza de Nadal. Foto: AFP

LONDRES, (dpa) - El español Rafael Nadal lamentó hoy la oportunidad que perdió de ganar su tercer título en Wimbledon tras caer con el luxemburgués Gilles Müller por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 15-13 en los octavos de final. "Estaba listo para grandes cosas, así que perdí una oportunidad", dijo Nadal después de casi cinco horas de partido en la cancha 1 del All England Club.

"He dado lo que he tenido, con intensidad, pasión y una actitud muy buena. He vuelto después de una situación en la que he estado al límite. Otras veces han caído de mi lado, pero he competido bien", añadió el ex número uno del mundo. "Lo dejé todo en la pista", añadió.

"Estoy triste porque estoy fuera de Wimbledon, pero la vida sigue y llevo un año muy bueno. Ahora es el momento de pararse, tomarse vacaciones y después ponerse trabajar con un objetivo claro". Nadal, campeón de 15 Grand Slam, aseguró que el partido ante Müller se le escapó en los dos primeros parciales. "No jugué mi mejor tenis en los dos primeros sets, cometí errores que me hicieron jugar con el marcador en contra todo el rato".

"El quinto set lo jugué bien. Estuve ahí y luché hasta el último punto con la actidud correcta", comentó el español. "Tuve unas buenas oportunidades en el quinto, aunque él también. Cualquier cosa pudo pasar. En esas situaciones, el partido depende de algunas bolas y hoy fue él el que jugó mejor esas bolas que yo". "Yo jugué con la buena determinación, con pasión y con la actidud para ganar, pero él fue muy consistente con el saque en el quinto set", remarcó.