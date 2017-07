Cachito Vigil y las Leonas: separados en lo deportivo, unidos en el sentimiento

El DT de Chile vivió una jornada especial en la World League frente al equipo que impulsó su carrera en el hockey; la Argentina se impuso por 2-0

Sergio Vigil, el DT de Chile con las Leonas, un equipo del que nunca se olvidará. Foto: VillarPress

Fue un impulso irrefrenable. Antes del partido, Sergio Vigil se vio en la necesidad de acercarse al banco de suplentes argentino para sentirse en paz consigo mismo. Minutos antes de que su seleccionado, Chile, se enfrentara con las Leonas , Cachito se abrazó con el cuerpo técnico encabezado por Agustín Corradini y luego esperó una a una a las jugadoras de celeste y blanco para saludarlas. "No quise interrumpir; fue una mirada, una manera de enviarles un mensaje a las chicas y decirle a la Argentina 'bienvenido al torneo', como hago con los distintos equipos nacionales a través de Twitter u otras vías para desearles lo mejor".

La bocha no había echado a rodar en la segunda jornada de la World League de Johannesburgo y Cachito ya estaba conmovido. No era para menos: las Leonas transformaron su interior entre 1997 y 2004 y siempre las tendrá en el corazón. Aquel seleccionado que enseñó como pilares a Luciana Aymar, Magdalena Aicega, Cecilia Rognoni y Vanina Oneto es una huella indeleble en su carrera como técnico, pero también la es para su vida. Ayer tomó contacto cara a cara incluso con muchas Leonas que recién están dando sus primeros pasos en el hockey sobre césped de elite, como Agustina Gorzelany, Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti, Julieta Jankunas o Magdalena Fernández Ladra. Pero no importa de qué generación se trate: este seleccionado que bajo su conducción fue campeón mundial, doble medallista olímpico y ganador del Champions Trophy forma parte de su ADN.

Después se dio un duelo sin equivalencias, aunque las Leonas, más allá de su dominio en todas las facetas del juego, debutaron con un exiguo 2-0 (Noel Barrionuevo -de penal- y Agustina Habif), en este torneo que otorgará cuatro plazas para el Mundial de Londres 2018. "Más allá de la emoción, se enfrentaron dos conjuntos maravillosos, que están en momentos, experiencias y categorías diferentes. Tanto Argentina como Chile, cada uno con lo suyo, honraron su presencia en el certamen con sus distintas aspiraciones", comentó Vigil, que vio los dos primeros cuartos en el sector de prensa, sin poder dar directivas, para luego observar los dos últimos segmentos en la misma tribuna en la que se había ubicado para el Chile 0 vs. Estados Unidos 1, en el estreno de "Las Diablas". Ahora, el seleccionado que dirige se jugará un lugar en los cuartos de final en dos verdaderas finales: ante la India y Sudáfrica, que en la primera fecha empataron sin goles entre sí.

Desde otra perspectiva, también se trató de un encuentro especial para Agustín Corradini, porque fue el primer encuentro bajo su gestión con las Leonas por los puntos y porque del otro lado había un hombre clave en su período como jugador: "Cacho es lejos quien más me enseñó de hockey. Tuve el orgullo de tenerlo en los Leones y viví una etapa de crecimiento conceptual enorme. Con él entendí la pedagogía y que se pueden conseguir objetivos cortos y alcanzables hacia una meta mayor que, a priori, asoma inalcanzable. Y también me enseñó la frontalidad y la honestidad por más que doliera, por eso es que siempre es un placer compartir charlas con él". Corradini se proyecta más allá en su vínculo con Vigil: "Sueño con que algún día los dos estemos del mismo lado, en Argentina o cualquier otro lugar del mundo, porque me potenció como persona. Sé que podemos generar juntos una mística interesante. Me extrajo lo mejor como jugador y vio en mí lo que quizás yo no veía de mí mismo".

El entrenador criado en San Fernando, que reemplazó en el cargo a Gabriel Minadeo en mayo pasado, empieza a mostrar guiños interesantes desde la conducción, aprovechando también el conocimiento profundo que tiene sobre varias jugadoras a quienes guió hasta 2016, aquellas Leoncitas que se consagraron en el Mundial Junior de Santiago de Chile. Vigil sabe de qué madera está hecho Corradini: "Es uno de los entrenadores jóvenes con más futuro en el hockey. Cuando él era jugador ya era director técnico y soñaba con desempeñar ese papel en el futuro. Es capaz, tiene don de docente y empatía para manejar los grupos. Es una persona muy curiosa que todos los días busca aprender y que su recorrido como entrenador irá generando crecimiento. Pero por sobre todo, muestra ambición, hambre".

Corradini ya puso el foco en el segundo encuentro de la World League, mañana ante Sudáfrica, que viene de perder 4-1 ante EE.UU., sin dudas el rival más fuerte en el Grupo B. La tranquilidad del DT se sustenta en que Chile penetró 21 veces al círculo a las norteamericanas en el primer match, pero solo pudo hacerlo en tres ocasiones frente a las Leonas. Entiende que el equipo sigue evolucionando, aunque habrá que cuidarse de las tarjetas amarillas, ya que María José Granatto y Trinchinetti se fueron por cinco minutos ante las trasandinas.

Al margen de los datos puntuales, al choque sudamericano no le faltaron condimentos desde los cuerpos técnicos. Mucha historia detrás, muchos lazos humanos. "Fue un día que no quería que viniera, pero que vino y en el que fui feliz", resumió Cachito, siempre con la emoción brotándole de los poros.

Así se alineó Argentina

Frente a Chile, las Leonas formaron con Succi; Agustina Habif, Gomes Fantasia y Barrionuevo; Magdalena Fernández Ladra, Von der Heyde, Florencia Habif, Sánchez Moccia; Cavallero, Granatto y Merino. Ingresaron: Paula Ortiz, Jankunas, Alonso, Trinchinetti, Gorzelany y Campoy. Barrionuevo anotó de penal a los 7 del primer cuarto y Agustina Habif a los 13 del segundo período. El partido de mañana ante Sudáfrica será a las 13 de nuestro país (ESPN 2 en vivo).

Las posiciones del Grupo B

Con la goleada ante la India por 4-1, EE.UU. encabeza las posiciones de la zona con 6 unidades, escoltado por Argentina, con tres puntos y solo un partido disputado. Sudáfrica (un encuentro jugado) y la India (dos) tienen un punto y Chile no sumó luego de dos encuentros.