Ricardo Centurión se despidió de Boca: su mensaje para los hinchas desde las redes sociales

El delantero agradeció a los simpatizantes por el apoyo, después de que Boca decidió no aumentar la propuesta de compra por su pase, y continuará por ahora en San Pablo

Ricardo Centurión. Foto: LA NACION / Aníbal Greco

Ricardo Centurión anunció a través de la red social Instagram su despedida de Boca Juniors , luego de no prosperar las gestiones entre San Pablo y el campeón del fútbol argentino para la renovación de su préstamo o la compra definitiva de su pase.

"Bueno no sé por dónde empezar , solo quiero agradecerles por este hermoso tiempo vivido junto a ustedes y que lo que siento por estos colores no se va a terminar nunca, me llevó los mejores recuerdos, una familia hermosa que construimos entre todos, ojalá algún día nos volvamos a encontrar saludos y lo mejor para todos los bosteros", escribió el delantero en su cuenta @adrianricardo1993.

Más temprano, el presidente de Boca, Daniel Angelici, dejó en claro que Boca no estaba dispuesto a pagar la totalidad del pase que exige San Pablo, unos 6,4 millones de dólares. "Nunca pagamos tanto por un jugador. Sería el más caro de la historia del club. Cuando trajimos a (Darío) Benedetto por cinco millones nos criticaron de todos lados", destacó el dirigente, más allá de que la intención del entrenador Guillermo Barros Schelotto era que Centurión continuara en el club, después de convertirse en una de las figuras del equipo que se consagró campeón del torneo de primera división.

Así, Centurión permanecerá al menos por ahora en San Pablo, que atraviesa una pésima situación, ya que está penúltimo y en zona de descenso en el 'Brasileirao'.