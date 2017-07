El cine viaja rápido, furioso y en el tiempo, pero siempre sobre ruedas

Los estrenos de Cars 3, este jueves; Transformers 5, la próxima semana, y Baby: el aprendiz del crimen, a fin de mes, renuevan la alianza entre fierros y pantalla grande; desde Rebelde sin causa hasta Rápidos y furiosos, una rica historia

Cars 3, con el entrañable Rayo McQueen: estreno de pasado mañana. Foto: Disney / Pixar

Los autos ocupan un lugar central en la historia del cine, ya sea produciendo adrenalina con persecuciones o carreras, como testigos de una historia de amor o como lujosos accesorios del elegante universo aspiracional de los films clásicos. Siempre se puede encontrar en la cartelera una película con autos en primer plano. Y con autos protagonistas. Lo prueban el demoledor éxito de la franquicia Rápidos y furiosos y también los próximos estrenos: pasado mañana regresan los autos animados, en Cars 3, y la semana que viene llegarán los vehículos que se transforman en poderosos robots, en Transformers 5. El 27 de este mes llegará Baby: el aprendiz del crimen.

La industria del cine y la automotriz fueron desarrollándose en forma paralela en los Estados Unidos, donde se convirtieron en los productos de mayor exportación durante décadas. Ambas tuvieron sus comienzos a fines del siglo XIX y empezaron a establecerse con mayor fuerza hacia la década de 1910, cuando produjeron una revolución en los aspectos prácticos de la vida cotidiana y en lo simbólico como parte de la cultura popular. Mientras Henry Ford ideaba un sistema de fabricación en serie para su modelo Ford T, un auto accesible para el público masivo, también los estudios de Hollywood empezaban su recorrido hacia un sistema parecido de producción de películas que se convertirían en el gran arte popular.

Para la década del 50, los autos y el cine eran centrales en la vida de la clase media norteamericana, aun cuando la televisión amenazaba el reinado de la pantalla grande como el principal entretenimiento masivo. Las culturas del auto y del cine confluyen en el autocine, que había surgido en la década del 30 pero se transformó en un boom en los 50 y principios de los 60. Mientras tanto, el adolescente se convierte en la figura central de los consumos culturales y el cine empieza a retratarlo con mayor avidez.

El inolvidable James Dean, en la icónica Rebelde sin causa.

James Dean es un símbolo de la época, amante de los autos y corredor no profesional y el primero de la lista de actores "tuerca", a los que luego se sumarían Paul Newman y Steve McQueen. Poco tiempo después de protagonizar una memorable escena de carrera de autos en Rebelde sin causa, de Nicholas Ray, el actor murió en un accidente automovilístico a bordo de su Porsche 550 Spyder, lo cual cimentó su leyenda.

Esa cultura del auto fue representada luego en varias películas de los 70, década en la que los problemas económicos en general, sumados a una tremenda crisis del petróleo en 1973, hicieron que la cultura popular mirara con nostalgia a aquellos años de crecimiento del poder adquisitivo de la clase media.

American Graffiti, que está ambientada en 1962, pero todavía presenta las características típicas de la década anterior, es una de las películas que mejor muestran el lugar central que los autos ocupaban en la vida de los adolescentes de la época. La segunda película escrita y dirigida por George Lucas se centra en la última noche de verano en la que un grupo de jóvenes que acaba de terminar la secundaria sale con sus autos a pasear por el pueblo. Comen en el drive-in en el que les sirven la comida sin que tengan que bajarse de sus "máquinas", intentan comenzar o decidir el futuro de sus romances y, por supuesto, se enfrentan en carreras que prueban la velocidad de sus motores y su valentía... o estupidez.

Grease también mostró esa obsesión por los autos que había en los Estados Unidos en los 50, con un número musical dedicado a un hot rod ("Greased Lightin'") y otros sobre la desesperación romántica que sucede en un autocine ("Alone at the Drive In" y "Sandy"). Además, en su desenlace tiene una de esas carreras en las que se enfrentan dos autos y el que se aparta primero es nombrado "gallina".

Volver al futuro y el De Lorean que nos propone viajar desde nuestra butaca.

Pero también en los 70 el cine se concentró en los veloces autos del momento, dando algunas de las mejores escenas de persecución de la historia como las que se ven en The Driver, de Walter Hill, la película que inspiró a Edgar Wright para su nuevo film, Baby: el aprendiz del crimen. Aunque la secuencia de persecución más impresionante y recordada de esa época es la de Contacto en Francia, de William Friedkin, en la que Gene Hackman emprende una frenética carrera por las calles de Nueva York.

Hoy las persecuciones llegaron a niveles casi de ciencia ficción, como sucede con los delirantes efectos de la franquicia de Rápidos y furiosos, que empezó como una película sobre picadas ilegales y terminó como una parienta menos sofisticada de Misión imposible.

El glamour y la adrenalina de las carreras profesionales son otros de los temas automovilísticos que atrajeron al cine y fueron representados en películas como Grand Prix, de John Frankenheimer; y Le Mans, protagonizada por Steve McQueen. Días de trueno, con Tom Cruise, y la comedia Ricky Bobby - Loco por la velocidad, con Will Ferrel, muestran otro aspecto menos elegante del automovilismo profesional. Uno de los mejores films de carreras de los últimos años fue Rush: pasión y gloria, de Ron Howard, en el que se cuenta la historia de la relación competitiva entre James Hunt y Nikki Lauda, con escenas de carrera de un impresionante realismo.

Los autos son centrales en la nostalgia cinematográfica, ya sea por la Fórmula 1 de los 70, la de los paseos por el pueblo de Lucas, la del cine que Wright vio de chico o la que se representó en la primera película de Cars, un homenaje a las rutas norteamericanas. Pero también sirven para representar las esperanzas de cambios tecnológicos del presente y del mañana, algo que se puede ver en la nueva Cars 3, que pretende unir el pasado y el futuro de los automóviles a través de la figura de Rayo McQueen.

El cine es el arte que mejor refleja el paso del tiempo. El cambio de los modelos y las características técnicas de los autos también sirve para mostrar lo que quedó atrás y lo que viene. Tal vez por eso una de las mejores síntesis de esta estrecha relación entre el cine y los automóviles sea Volver al futuro, la película en la que un auto exclusivo de los 80, el plateado De Lorean, se convierte en un vehículo para viajar en el tiempo en forma literal, a la vez que representa el viaje simbólico que el espectador realiza desde su butaca.