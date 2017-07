Mariana Baraj

Por amor a Violeta Parra

La argentina Mariana Baraj y la chilena Nicole Bunout rendirán tributo a Violeta Parra este domingo, a las 20, en la Usina del Arte. El concierto lleva por nombre Doble dosis y se trata de una nueva presentación en el marco del ciclo 100 Violetas, que se realiza en el auditorio del complejo cultural para conmemorar los 100 años del nacimiento de la cantora y compositora chilena. La entrada es gratuita.

Sting

Un premio, una donación

El cantante inglés donó 114.000 dólares correspondientes al Premio Polar, considerado el Nobel de la música, al proyecto Songlines, que impulsa la integración de los refugiados a través de la actividad musical. Así lo anunció el ex The Police a través de un comunicado que se publicó en la página oficial de Songlines, la organización creada por el ex compositor y manager de ABBA, Stig Anderson.

Daddy Yankee

El reggaeton, en la cresta de la ola

El reggaetonero Daddy Yankee se convirtió en el cantante más escuchado en Spotify Global con casi 45 millones de oyentes por mes, una marca que lo ayudó a desplazar de la cima al inglés Ed Sheeran. El artista puertorriqueño se convirtió en el primer latino en alcanzar este logro, gracias a hits como el ya clásico "Gasolina", "Shaky Shaky" o el actual "Despacito", junto a Luis Fonsi.