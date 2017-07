En un año electoral, Lanata apuesta a jugar con la grieta

Periodismo para todos le ganó a Susana Giménez gracias al humor, las denuncias y las imitaciones, todas ellas centradas en la figura de Cristina Kirchner

Willy Kohan, Marina Calabró, Jésica Bossi y Gonzalo Bonadeo debaten con el conductor en un tramo del programa. Foto: El trece

Anteayer, mientras se celebraba el Día de la Independencia, en la TV abierta se sumó la última potencia que faltaba a la disputa por el cada vez más codiciado público de los domingos.

Y Jorge Lanata no fue sino fiel a su pensamiento: el creador de la grieta como concepto apostó a jugar con ella aún más en este año electoral con "The House of Grieta", un sketch en el que se muestra con trazo grueso al presidente Macri y a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como enemigos íntimos, viviendo en una misma casa, apenas separados por la grieta epónima. Para convencernos de que la idea va en serio, en su presentación, incluso amagó hacer compartir un beso apasionado a los políticos enemistados, sólo interrumpido por la amenaza de denuncia de "Lilita". Y si bien la ficción apenas ocupó un cuarto de la emisión, en la que hubo denuncias, informes sobre las mafias del conurbano, una entrevista con María Eugenia Vidal y una mesa final de debate, su huella se hizo sentir en los 18,2 puntos de rating que lo declararon triunfador en este primer superdomingo.

En la vereda de enfrente, en Telefé, Susana Giménez apostó a todo lo contrario: los sentimientos, emitiendo apenas un fragmento de su entrevista con Luisana Lopilato , en Canadá y, en estudios, una charla con Nicole Neumann.

Más allá de la pelea central, entre Lanata y Susana, también se dieron otras, previas y subsidiarias. A la hora de la siesta, el canal de las tres esferas de colores trajo nuevamente a su pantalla a los humoristas de Peligro sin codificar, en una nueva temporada con la que pretende dar pelea en ese horario a los almuerzos domingueros de Mirtha Legrand por Eltrece.

A su vez, la emisora que programa Adrián Suar estrenó una nueva propuesta de entretenimientos, Lo mejor de la familia, con la conducción de Guido Kaczka , que a esta altura del partido ya tiene méritos suficientes para pelearle a Marley el récord Guinness de permanencia semanal en pantalla. Fue una competencia que se extendió por distintos segmentos horarios, pero la disputa más importante se dio en el prime time entre la diva de los teléfonos y el periodista político, que claramente tomaron las mejores armas que tenían a su alcance para salir a la arena. Al menos en esta primera contienda, la ironía de Lanata se impuso con creces a los amores contrariados que propuso Susana. Los 18,2 puntos de rating de Periodismo para todos relegaron al segundo puesto a su competidora, que logró 14,5 puntos (perdió tres puntos con respecto al domingo anterior). Lo mejor de la familia, el estreno de Eltrece con Guido Kaczka, logró 12,3 puntos y se ubicó en un meritorio tecer puesto entre los más vistos de esa jornada. Peligro sin codificar midió 11,7 puntos y quedó cuarto.

Foto: El trece

Periodismo para todos demostró que apostaría a las imitaciones desde su arranque. Lo primero que se vio en pantalla no fue al conductor, sino a Martín Bilik, caracterizado como Oscar Parrilli, "hablando por celular" con Cristina Kirchner, quien lo retaba por haberse equivocado al ir a ver a Lanata en lugar de trasladarse a C5N para participar del programa de Roberto Navarro.

Realidad y fantasía

Parrilli tendría luego un lugar central (aunque difícilmente sea de honor) en "The House of Grieta", donde once políticos -macristas y cristinistas- deben compartir una misma casa, en una propuesta que recuerda al "Gran Cuñado" de ShowMatch, que también solía aparecer en años electorales como éste, pero aún no lo ha hecho hasta ahora. Lanata no se privó de dar su clásico monólogo, en el que hizo apreciaciones humorísticas y otras en serio, como aquellas referidas a las escuchas telefónicas en las que se pudo volver a reconocer a la ex presidenta y su secretario, ahora con sus voces reales.

En otro bloque del ciclo de Lanata se mostró la entrevista que realizó el conductor en la base militar de Morón donde vive en la actualidad con sus hijos la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal (que también participa, en modo "hippie" y como "Mariu", del sketch, aunque en esta primera entrega apenas tuvo un par de escenas, en las que llegaba a buscar a Macri y "Alicia", desesperada por fondos frescos para su provincia, le pedía dinero). En el informe y la entrevista posterior se expusieron los motivos por los que la mandataria bonaerense tuvo que dejar su vivienda en Castelar y pasar a vivir custodiada en este destacamento militar.

Claramente, Susana prefirió dilatar la batalla hasta mañana, a las 22.15, cuando Telefé emita completa la entrevista que ella hizo con Luisana Lopilato y su marido, Michael Bublé, grabada en Vancouver, Canadá. El domingo sólo se vio un fragmento, por lo que quizá Susana cante victoria de todos modos, aunque en diferido, debido al interés que despiertan esta primera entrevista con la familia Bublé y la salud de su pequeño hijo Noah.

La política también influyó, en este particular domingo, en los ciclos políticos más allá de los cinco más vistos donde se dirimen los premios. Por ejemplo, La cornisa, de Luis Majul, por América, con la visita de la verdadera Elisa Carrió, consiguió sólidos 7 puntos de rating. A Almorzando con Mirtha Legrand, la presencia de la ex conductora televisiva y flamante candidata Débora Pérez Volpin le consiguió 7,4 puntos. #Debodecir, el programa de Luis Novaresio en América, no logró sacar partido de la visita de uno de los candidatos más buscados, Florencio Randazzo. El ciclo apenas arañó 1,5 puntos.

El encendido, al rojo vivo

18,2

Periodismo para todos

La audiencia de la vuelta de Lanata supera en dos décimas el rating más alto que consiguió en su temporada 2016.

14,5

Susana Giménez

Esta es la medición más baja del programa en lo que va de este año: tres puntos menos que el domingo anterior.

12,3

Lo mejor de la familia

El debut del programa de entretenimientos de Guido Kaczka fue bueno: ocupó el tercer lugar entre los más vistos del día.

11,7

Peligro sin codificar

La vuelta de esta troupe de especialistas en humor ingenuo se ubicó en el cuarto puesto en el top five del domingo.