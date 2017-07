Michel Gondry, el grande que no dejó de pensar en pequeño

El director francés de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos saltó a la fama con sus comerciales, cortos y videoclips para Björk, The White Stripes, Beck y más

Michel Gondry. Foto: Apple

Unos peces recién pescados, moviéndose entre cubitos de hielo, cantando a coro, nos recuerdan lo que extrañamos del cine de Michel Gondry . Ese y otros detalles de surrealismo encantador típicos del director de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos aparecen en Détour, un cortometraje que realizó para Apple. El film, de 11 minutos de duración, tiene la marca de su autor en su espíritu lúdico y onírico, en la presencia de la música como elemento indispensable para la narración y la composición exquisita de cada plano.

La historia que cuenta Gondry en Détour es muy sencilla. Una familia sale de vacaciones rumbo a Marsella en su camioneta y en el camino pierde el triciclo de la hija menor. A partir de entonces el corto sigue a la familia en su viaje, la pequeña entristecida por la ausencia de su amado triciclo y las aventuras del rodado mientras intenta reencontrarse con su dueña.

Gondry está muy acostumbrado a trabajar dentro de los confines del cortometraje, ya que desarrolló una muy interesante y extensa carrera como director de videos musicales para artistas como Björk , The Chemical Brothers, The White Stripes, Beck, Kylie Minogue, Radiohead, Daft Punk, Lenny Kravitz, Massive Attack y Foo Fighters, entre muchos otros, además de realizar comerciales. El director nunca abandonó el formato breve, ni siquiera después de consagrarse como realizador de largos.

Su debut en el largometraje fue en 2002 con Human Nature, protagonizada por Tim Robbins y Patricia Arquette, con guión de Charlie Kaufman. La colaboración con el guionista continuó con resultados sobresalientes en Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, otra fantasía romántica con base tecnológica: la posibilidad de borrar la memoria para no sufrir. Desde la pareja conformada por Kate Winslet y Jim Carrey, los excelentes actores en roles secundarios al guión con mucho vuelo y sensibilidad y la puesta en escena que crea un clima de ensoñación, todo funcionaba a la perfección allí.

El director francés siguió con su estilo particular en La ciencia de los sueños y Rebobinados. Su incursión en el cine de superhéroes con El avispón verde no fue muy bien recibida y volvió luego al terreno familiar de los films más personales. Tras La espuma de los días (2013), sobre la obra de Boris Vian, Microbe et Gasoil, de 2015, es su último largometraje hasta la fecha, aunque se mantiene muy activo con videos musicales y comerciales. Por ahora habrá que conformarse con eso y con los 11 minutos de Détour, hasta que Gondry vuelva con su sensibilidad y sus toques surrealistas a la pantalla grande.