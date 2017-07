Gabriel Batistuta, crítico con Gonzalo Higuaín: "Hizo todo bien, menos patear al arco"

"Desperdició chances claves en las tres finales", señaló el ex futbolista sobre las oportunidades que no pudo convertir el Pipita en las finales del Mundial 2014 y las Copas Américas 2015 y 2016

La palabra de Bati sobre Higuaín.

El ex fútbolista y goleador Gabriel Batistuta criticó al delantero del seleccionado argentino Gonzalo Higuaín porque "desperdició chance claves" en las tres finales que jugó: en el Mundial de Brasil 2014, la Copa América de Chile 2015 y la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016.

"Higuaín desperdició chances claves en las tres finales", dijo el ex delantero en una entrevista a la revista oficial de la FIFA y agregó: "Hizo todo bien, menos patear al arco".

Batistuta, segundo goleador del seleccionado argentino con 54 tantos, superado por Lionel Messi con 57, dijo: "Si a Higuaín le hubiera pasado en otro partido, o en una primera fase, no pasaba nada. Al contrario, todos habríamos aplaudido porque se creó la situación él mismo".

El ex delantero de Newell's, River y Boca fue el autor de los dos goles con los cuales Argentina le ganó la final de la Copa América de Ecuador 1993, por 2 a 1, sumando 10 en tres mundiales y 13 en dos copas América.

Pese a esa riquísima historia con la camiseta argentina, con la que fue dos veces campeón de América y una de la Copa Confederaciones, el delantero fue tratado con indiferencia cuando visitó hace pocos meses al plantel del seleccionado.

"Me hubiese gustado entrar al vestuario del seleccionado y que me saludaran todos, no por quien soy yo, sino porque jugué ahí y compartí ese mismo ambiente. No creo que me hayan faltado el respeto, sino que no lo hicieron porque no lo sentían", dijo en aquel momento Batistuta.