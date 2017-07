El mercado de pases de Racing. Una pretemporada con la mira puesta en Martín Nervo y Andrés Ibargüen

Germán Voboril criticó la forma en que Diego Cocca le comunicó por un mensaje de WhatsApp que no sería tenido en cuenta

Racing comenzó su pretemporada.

(DyN) - El comienzo de la pretemporada del plantel de Racing en Pilar es concomitante con la gestión de la dirigencia por el defensor Martín Nervo sin desatender la del atacante colombiano Andrés Ibargüen. Paralelamente, el defensor Germán Voboril cuestionó la forma en que el entrenador Diego Cocca le comunicó que quedaba marginado de la pretemporada, al afirmar que lo hizo vía WhatsApp."Lo que más me molesto es que no me lo dijera Cocca, que no me llamó sino que me enteré por WhatsApp", enfatizó Voboril, que volvió al club tras un préstamo en Newell's, en el que jugó solo ocho partidos.

Voboril fue uno de los que quedaron fuera de la pretemporada que se inició hoy en el Mapuche Country Club, aunque la sorpresa mayor es que el técnico decidió dejar fuera a Ezequiel Videla, adorado por al afición racinguista desde que fue el motor del medio campo en el equipo campeón de 2014. Gastón Díaz, Pablo Álvarez y Francisco Cerro fueron los otros que quedaron marginado.

Evidentemente, Cocca busca reforzar la defensa y tener alternativas ya que a Lucas Orbán y Juan Patiño, dos de las incorporaciones, busca sumar a Nervo, de Huracán.

El colombiano Ibargüen sigue en carpeta, sobre todo por la lesión de Lautaro Martínez, además de ya no tener a Gustavo Bou al tiempo que espera que Lisandro López esté al 100% una vez terminada la pretemporada.

También está en Pilar el volante uruguayo Egidio Arévalo Ríos, al comando de un puesto, el de mediocampistas central, que hasta hace poco estaba saturado en Racing y ahora no tanto. Es que se quedará sin Videla, Cerro, Federico Vismara, en tanto Luciano Aued fue transferido a Universidad Católica de Chile. Marcos Acuña participa de la pretemporada en tanto aguarda definiciones sobre su pase al fútbol de Europa, luego que en Portugal dieran por hecho el pase en 10 millones de euros, que el presidente de Racing, Víctor Blanco, se encargó rápidamente de relativizar.

Racing volverá a jugar el jueves 27 de julio ante Independiente de Medellín, en Colombia, por la Copa Sudamericana, en condición de visitante, tras el 3-1 en Avellaneda.

