Laura Alonso, a De Vido: "Le diría que no nos tome por tontos"

La titular de la Oficina Anticorrupción dijo que le resulta increíble que el ex funcionario desconozca lo que sucedía con "todas las personas que estaban bajo su área"; además, describió a Gils Carbó como "una garantía de impunidad para el pasado"

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso , estuvo en Terapia de Noticias , en el día en que Claudio Bonadio procesó a Julio De Vido por los subsidios a colectivos y lo embargó por $ 1000 millones. Desde el panel del programa de LN+, la funcionaria dijo: "Le diría al diputado De Vido que no nos tome por tontos" y argumentó que no es posible que el ex funcionario desconozca lo que sucedía con "todas las personas que estaban bajo su área". E ironizó: "Es el ministro que más duró sin saber nada".

Además, Alonso señaló: "Un fiscal de la Nación tendría que citarlo para que diga todo lo que sabe (...) Sabe porque fue parte, le sugiero que no se vaya de pico porque va a seguir teniendo problemas en la Justicia". "De Vido no está en condiciones de extorsionar a nadie", agregó y disparó: "La decisión es conocer toda la verdad, caiga quien caiga en la Argentina". "El Congreso no es una guarida, no es un lugar para proteger a nadie ni sospechado, ni procesado ni condenado (...) Basta de fueros para proteger corruptos".

Alonso también apuntó contra Alejandra Gils Carbó : "Designó a [Carlos] Gonella sin concurso como fiscal para encubrir a Lázaro Báez (...) y frenar la investigación de [Claudio] Bonadio en la causa de lavado de dinero". "Es una garantía de impunidad para el pasado (...) El problema hoy es que la jefa de los fiscales, es militante".