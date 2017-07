Cristina abre la campaña con un acto en Mar del Plata

Cuando recrudece la tormenta de acusaciones de corrupción contra el kirchnerismo, Cristina Kirchner decidió sostener su estrategia: no desviará el rumbo de su discurso y seguirá insistiendo en hablar de los problemas derivados de las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri.

Con esa agenda encabezará un acto el viernes, en Mar del Plata, para lanzar la campaña de Unidad Ciudadana (UC), rodeada de los principales candidatos de la fuerza.

"La primera discusión que hay que ganar es la del eje de la campaña. Sabemos que Cambiemos y Massa [Sergio] tienen más facilidad para instalar su agenda en los medios grandes, pero las cosas que dice Cristina generan más atención en la gente", explicó a LA NACION un integrante del equipo de comunicación de UC.

En ese marco, no hay una estrategia especial para frenar la ofensiva contra Julio De Vido en Diputados. "No nos vamos a mover un ápice de los procesos institucionales, en los tribunales y en el Congreso", dicen en el Instituto Patria. De Vido no va a ceder ante la presión y el bloque kirchnerista resistirá el intento de expulsión. "Es un antecedente muy peligroso. Nosotros, con mayoría durante casi 12 años, nunca echamos a nadie", argumentan.

El acto del viernes será el primero que haga la ex presidenta desde que confirmó su candidatura para el Senado. Hablará ante unas 2000 personas en un lugar cerrado, que aún no trascendió. Hasta ahora sólo había hecho publicaciones en redes sociales de contactos puntuales con trabajadores afectados.

Cristina eligió arrancar desde Mar del Plata porque considera que la ciudad es un símbolo de los efectos de la política económica. La caída de la actividad afectó el turismo, la pesca y la industria textil.