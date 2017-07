Se reactiva la pelea por el régimen fabril de Tierra del Fuego

Los empresarios de la isla quieren cambios en los contratos laborales, pero la UOM los rechaza; el Gobierno no habilita la mesa sectorial y siembra dudas sobre el futuro

Con el objetivo de mejorar la competitividad del sector y la productividad de sus recursos, la industria de electrónicos y electrodomésticos de Tierra del Fuego presentó un plan de 14 puntos al Gobierno para debatir entre empresas, sindicatos, autoridades provinciales y el Ministerio de Producción nacional. Entre los pedidos formales para mejorar, sobre todo, los precios al consumidor, pero también la rentabilidad, las firmas requirieron trabajar sobre una simplificación de procesos productivos, la mejora de los costos logísticos y aduaneros y cambios en el convenio laboral al estilo del que se firmó para Vaca Muerta.

Entre las compañías fueguinas, que dicen haber sufrido "un daño importante" en los últimos años, criticaron además que el Gobierno no haya convocado a la mesa sectorial que había prometido y que sí se volvió una referencia para petroleras, automotrices, construcción y textiles, entre otros.

Por otro lado, pese al impacto en el consumo, entre los productores de la isla indicaron que el programa Precios Transparentes -que discriminaba el precio de pago contado del pagado con tarjeta de crédito- bajó los precios de algunos bienes. Se trata de una medida que los mismos empresarios habían impulsado junto a la Secretaría de Comercio. En Tierra del Fuego, varios de los fabricantes son además comercializadores directos.

En el Gobierno afirman que el régimen que beneficia fiscalmente a la industria fueguina está asegurado hasta 2023, pero no más allá. "Lo que quieren discutir en la mesa es esa extensión, pero éste no es el momento", cuestionó un funcionario ante la consulta de LA NACION. En Manaos, Brasil, dicen los empresarios, el régimen fue prorrogado hasta 2073. En el Gobierno admitieron que "el clima" es distinto con otros sectores. Recordaron además los beneficios del "paraguas" aduanero y el "impuestazo tecnológico" de 2013, que benefició a las firmas con "importantes ganancias".

"Hay que mejorar el convenio con la UOM para bajar el costo de la mano de obra, aumentar la productividad y dar premios al presentismo", estimó el ejecutivo de una de las grandes fábricas en esa provincia. En otra de las grandes firmas de Río Grande confirmaron que ése es uno de los principales 14 puntos presentados al Gobierno.

Los salarios en la isla son un 205% más altos que en el promedio nacional, estima un informe que la consultora privada Abeceb elaboró para la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte). Allí también señalan "rigideces en los procesos productivos". El ausentismo llega a picos del 17%, existe una alta tasa de delegados (200% más que el del Smata, por ejemplo) y existe "dificultad para incorporar nuevas tecnologías". En Tierra del Fuego trabajan -estiman- unas 10.000 personas específicamente bajo el régimen industrial promocionado. Un 75% pertenece a la electrónica. En 2015, dicen en el sector, eran 13.000. En las empresas se negaron a dar información sobre las ventas.

"No hay cambios. No se los vamos a dar. No lo vamos a discutir", afirmó a LA NACION Normando López, secretario adjunto de la UOM en Ushuaia, donde está Newsan. "Siempre dicen lo mismo. Lo que hay que mirar es la guita que se llevaron para afuera", criticó.

Un segundo punto, entre los 14, tiene que ver con lo que en las empresas llaman "simplificación de los procesos productivos". Se trata, explicaron, de establecer qué insumos tiene sentido integrar nacionalmente y cuáles no de cara a los consumidores finales. Básicamente, para los industriales de la isla hay algunos insumos que es preferible importar antes de encarecer sustancialmente el precio final con producto nacional. Hay insumos nacionales, estimó Abeceb, que cuestan un 400% más caros que los importados. Estos últimos representan el 33% del precio final de un producto, mientras que los nacionales son el 1 por ciento.

Otro punto que destacan en Tierra del Fuego refiere a la falta de infraestructura y los altos costos logísticos. Además de los problemas portuarios que tiene la provincia, los empresarios reclaman por los elevados costos de seguridad que deben pagar para acompañar los camiones con productos tecnológicos. "Las deficiencias en infraestructura aumentan el costo logístico en hasta 42% para la electrónica", indicaron. "Los costos y tiempos aduaneros son terribles. Tenemos puertos del tercer mundo para querer participar en el primer mundo. A veces estamos con la mercadería inmovilizada hasta 15 días", cuestionaron.

En el Ministerio de Producción dijeron que nunca dejaron de escuchar al sector. Para las mesas de competitividad existentes, el Gobierno cree que existe "perspectiva de potenciar el sector y un horizonte de largo plazo", según contaron a LA NACION. En el caso de Tierra del Fuego sugirieron que todavía no existe una certeza de qué pasará una vez terminado el régimen de promoción fiscal, en 2023. "Muchas provincias se quejan contra ese régimen. También sectores como el textil o el plástico", criticaron. Eso sí, en el Gobierno admitieron que, como le ocurre a gran parte de la economía nacional, las empresas de la isla están afectadas por la caída de la demanda. Todo, por lo menos en el corto plazo, se calmará cuando mejore el consumo.

Polémica en el sur

Empresarios, sindicalistas y Gobierno, con diferentes visiones

10.000

Empleos directos

Son los que hoy tiene la industria de Tierra del Fuego, un 75% en el rubro electrónico.

3500

Millones de dólares

Fue la facturación de la industria electrónica de la isla al finalizar el año pasado.

35%

Recaudación tributaria

Aporta a la provincia, el 20% del producto bruto geográfico de la industria electrónica.

Quejas de los empresarios

Los dueños de las empresas radicadas en Tierra del Fuego se quejan de que el Gobierno no haya decidido llamar a una "mesa de competitividad" para el sector electrónico.

Otro de los pedidos es trabajar con el gobierno provincial sobre el alto costo de vida en Tierra del Fuego, que encarece, según su criterio, la producción de bienes.

En las empresas buscan obtener mayor certidumbre respecto del régimen de promoción de la isla, que llega a 2023. Destacan que el de Manaos (Brasil) llega hasta 2073.

Propuestas

Las empresas plantean que es necesario cambiar el convenio laboral que actualmente tienen con la UOM para mejorar la productividad y bajar las altas tasas de ausentismo.

Los industriales fueguinos reclaman una "simplificación de procesos", lo que significa bajar el costo de los insumos nacionales, que no pueden competir con los importados.

Otro reclamo es por los altos costos logísticos y aduaneros pero también por lo que sale pagar la seguridad para los camiones que transportan tecnología en las rutas del sur.

El dilema de la isla

Del editor

La industria electrónica de Tierra del Fuego nació al calor de la necesidad de poblar la Patagonia, un objetivo geopolítico que perdió bastante vigencia a esta altura. De allí las facilidades que se les dio a empresas y trabajadores para instalarse. El dilema que enfrenta el Gobierno no es menor: hay 10.000 personas a las que habría que buscarles empleo.