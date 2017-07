"Así no podemos seguir", el nuevo spot de campaña de Cristina Kirchner

En el Día de la Independencia, la ex presidenta presentó un nuevo video que apunta al impacto emocional

Con un estilo muy distinto al que acostumbra, la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner presentó un nuevo spot de campaña . En el Día de la Independencia , la candidata a senadora por Unidad Ciudadana difundió un video que, con música emotiva, cuenta la historia de tres protagonistas en menos de dos minutos en busca de la transmisión de un mensaje: "Así no podemos seguir".

El nuevo spot presentado por Cristina critica las medidas del gobierno de Mauricio Macri sin dirigirlo directamente a él, sino proyectando sus decisiones ejecutivas en historias de personajes. En primer lugar, se presenta al trabajador a quien "no le alcanza para el alquiler y se le escapa la esperanza". En segundo lugar, habla de Sofía, una joven que "si no se alimenta bien, su sonrisa desaparece". En último lugar, la familia es la figura central: "Cuando no llega a fin de mes, los sueños se rompen".

A diferencia de lo que solía suceder durante su gestión, el video difundido no se refiere a la gestión del kirchnerismo o a sus logros, de hecho, la figura de Cristina no aparece ni se nombra. Las imágenes concluyen con un mensaje que llama a la "unión de la Nación que cada habitante soñó".

