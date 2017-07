Manager de Boca: el cargo que Daniel Angelici tiene pensado para Juan Román Riquelme

"Ve muy bien el fútbol. Muchos dicen que yo estoy peleado con él, pero en el palco vimos partidos juntos", dijo el presidente del club auriazul; también se refirió a Centurión

Riquelme y Daniel Angelici. Foto: Archivo

Daniel Angelici habló sobre el presente de Boca Juniors , pero también se enfocó en los planes para el futuro del club. Y para el cargo de manager, una función de nexo entre la dirigencia y el cuerpo técnico y el plantel, también evalúa varios nombres, incluido el de Juan Román Riquelme .

"Estoy buscando y estoy terminando de armar la secretaría técnica. Con Román hablamos y él todavía no tiene definido qué hará, si será director técnico, porque me contó que estuvo mirando entrenamientos en varios países de Europa; si será manager o director deportivo, o si será dirigente. Yo le ofrecería ser manager, ¿por qué no? Es una referencia muy grande y ve muy bien el fútbol. Y muchos dicen que yo estoy peleado con él, pero en el palco vimos partidos juntos, eh. Él ve muy bien el fútbol. Si se sienta conmigo, y me dice que le gustaría, puede. Es una decisión del club, lo charlamos con el director técnico, y cuando tengamos todo terminado, buscaremos la persona que sea coordinador, manager o director. La única certeza que debo tener es que esa persona no quiera ser director técnico o sea el salvavida si se va el técnico", destacó el presidente de Boca, en declaraciones a Fox Sports.

Además, insistió en que el regreso de Carlos Tevez "depende de él y de su familia. Para mí siempre es bueno tenerlo. Y se mostró irónico para referirse a los refuerzos que sumó recientemente River: "Buen promedio de edad", en referencia a Germán Lux (35 años), Javier Pinola (34), Ignacio Scocco (32) y Enzo Pérez (31). "Son cuatro buenos jugadores, pero con un difícil valor de reventa. ¿Si ganan la Libertadores? Sería la cuarta, nada más", agregó.

También se refirió a Ricardo Centurión, que a través de las redes sociales anunció su despedida de Boca, al no llegarse a un acuerdo entre el club auriazul y San Pablo. Pero Angelici no cerró las puertas a un acuerdo: "Nosotros le hicimos una propuesta a San Pablo. Boca podía hacer un esfuerzo, San Pablo pidió un poco más, seguimos conversando y el representante se fue a Europa, dijo que la propuesta de Boca era insuficiente. Pero falta mucho tiempo, no doy por caída la operación. Son negociaciones, el jugador se quiere quedar, el cuerpo técnico lo quiere... Hicimos una propuesta por el 70 por ciento de los derechos económicos, y ellos hicieron una contrapropuesta en la que pedían 500.000 euros más. Yo no doy por finalizado esto, porque San Pablo tiene una deuda con nosotros, también".