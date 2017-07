Marcos Peña: "Los jueces tienen que estar a la altura de la demanda social"

El jefe de Gabinete se refirió a la causa contra Julio De Vido y dijo que desde Cambiemos continuarán respetando la independencia del poder judicial

El jefe de Gabinete, Marcos Peña. Foto: Archivo

El jefe de Gabinete, Marcos Peña , advirtió hoy que los jueces "tienen que estar a la altura de la demanda social", al referirse a la decisión del juez Luis Rodríguez de rechazar el pedido de desafuero al ex ministro kirchnerista Julio de Vido .

"Vamos a ser respetuosos con la Justicia y más aún con estos casos", dijo el funcionario, aunque señaló que "los jueces tienen que estar a la altura del desafío y de la demanda social".

"Las causas no pueden tardar ocho o diez años, porque así se destruye la confianza", enfatizó el funcionario en declaraciones a TN.

Peña lo afirmó luego de que en los últimos días el juez Rodríguez desestimara el pedido de desafuero y detención a De Vido, solicitado por el fiscal federal Carlos Stornelli, por la causa de presunto desvío de fondos del Estado a los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.

Consideró, en este contexto, que "es importante que las causas avancen" para que la sociedad pueda ver que "no es gratis tener un proceso judicial".

El jefe de Gabinete también habló sobre la contienda electoral legislativa y expresó que "el protagonista central es el votante, más que el candidato o el Gobierno".

"Hay mucha gente que nos apoya y otra que nunca nos va a apoyar. Hay una parte de los votantes que tiene dudas legítimas y eso lo entendemos (...) es una discusión que no pasa por el semestre o este año, sino por lo que va a pasar con el país los próximos 20 años", añadió.

En ese sentido, se refirió a la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner : "La última vez que fue candidata sacó el 54% de los votos, este año sacará el 12, 13 o 14 por ciento a nivel nacional. Toda la especulación que hay sobre su figura en la provincia no nos preocupa, la gente en la provincia apoya a María Eugenia Vidal y al presidente Macri; Cambiemos depende de Cambiemos, no de Sergio Massa, Randazzo o Cristina".

Y concluyó: "Estamos para trabajar para todos los sectores, no para mantenernos en el poder. Nuestro objetivo es que todos los argentinos que apoyan la idea del cambio sean parte del proceso. Queremos hacer una convocatoria para terminar de estar en el pasado".

Con información de DyN