Qué dijo Sergio Massa sobre los nuevos audios de Cristina Kirchner

El primer pre candidato a senador nacional por el frente 1País habló sobre la conversación de la ex presidenta en la que dice que "hay que embocar" al diputado

El primer pre candidato a senador nacional por el frente 1País, Sergio Massa , habló sobre los dichos de la ex presidenta Cristina Kirchner en una escucha judicial en la que le dice a Oscar Parrilli que al diputado "hay que embocarlo" porque es quien manda a Margarita Stolbizer a realizar denuncias en su contra.

El diputado Sergio Massa.

En diálogo con C5N Massa expresó: "La lógica de la agresión, la violencia y el apriete es una lógica del pasado. La Argentina no necesita que se toquen estos temas".

Con anterioridad, había señalado que los audios le causaron "una profunda tristeza", aunque advirtió que "no asustan a nadie". Además, el diputado nacional dijo que las expresiones de la ex mandataria le recordaron el episodio en el que entraron agentes de inteligencia a su residencia. "Me vino a la cabeza cuando entraron los de Inteligencia a mi casa, pero no voy a hacer una historia de esto. Hay problemas más importantes que lo que me pase a mí", dijo Massa antes de continuar con un discurso en clave electoral sobre la situación de varios comerciantes en el país.

Massa, criticado por Florencio Randazzo y parte del oficialismo por su iniciativa de dejar sus fueros parlamentarios junto a Margarita Stolbizer tras el revuelo que causó la situación de la causa de Julio De Vido -acusado de una estafa multimillonaria al Estado en el caso Río Turbio-, se limitó a decir que no conoce en detalle la causa del ex ministro de Planificación Federal y que, por eso, no le gustaría decir "si es correcta o incorrecta" la decisión del juez federal Luis Rodríguez, quien decidió que no pedirá el desafuero para la detención del actual diputado.

"Los fueros no pueden ser la excusa o el argumento para que alguien no esté a derecho", fue lo que dijo Massa. "De Vido tiene que responder a las acusaciones, ya que tiene una pátina de sospecha sobre él", concluyó.