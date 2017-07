Corea del Norte brindó un concierto, llenó el cielo de fuegos artificiales y festejó a su gente por la escalada de tensión con EE.UU.

TOKIO.- La extravagancia del régimen de Pyongyang no es novedad. En los últimos meses se viralizaron varios videos sobre fechas patrias o desfiles militares en los que el despliegue de banderas, armas, soldados y música era rimbombante.

Ahora, los excesos se debieron al éxito de Corea del Norte en el lanzamiento de un misil balístico intercontinental: Kim Jong-un fue agasajado con un concierto de música pop con abrumadoras ovaciones para conmemorar el ensayo de la semana pasada, que enervó aún más los nervios del presidente de EE.UU., Donald Trump , dispuesto a detener el avance nuclear del país asiático.

Entre los número musicales estuvieron "Song of Hwasong Rocket" ("Canción del misil Hwasong") y "Make Others Envy Us" ("Hagan que los otros nos envidien"), según reportó la agencia oficial de noticias norcoreana.

La despampanante fiesta con la que Kim Jong-un celebró el éxito de su misil. Foto: AP

La banda más destacada fue Moranbong, un grupo formado únicamente por mujeres que fue seleccionado personalmente por Kim y ofrece la cara "amable" de su régimen.

Pyongyang llevó a cabo una serie de actos especiales para celebrar el lanzamiento de un Hwasong-14 el pasado 4 de julio. Se cree que el cohete podría llegar a cualquier punto de Alaska y posiblemente más lejos, a territorio estadounidense.

La prueba está siendo tratada como un importante hito nacional en Corea del Norte, y el gobierno y los medios señalan que se trata de un avance tecnológico que muy pocas naciones más lograron.

El concierto del domingo, al que asistió una multitud de personas, la mayoría vestidas de uniforme, también incluyó espectáculos de baile. Miles de jóvenes con indumentos coloridos y en parejas danzaron al aire libre coreografías impolutas y coordinadas.

Los videos del concierto emitidos por la televisión norcoreana el lunes mostraron a los asistentes aplaudiendo y animando a Kim en varias ocasiones.

Agencia AP