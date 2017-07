Rusiagate: Donald Trump Jr. reveló los mails en los que aceptó recibir información que incriminara a Hillary Clinton

El hijo del mandatario estadounidense publicó el intercambio de correos en los que coordinó la reunión con una abogada rusa en medio de la campaña electoral

Rusiagate: Donald Trump Jr. admitió por Twitter que tuvo una reunión para recibir información que incriminara a Hillary Clinton.

WASHINGTON.- Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente de Estados Unidos que lleva el mismo nombre, dio a conocer hoy una serie de emails en los que discute planes para recibir información perjudicial sobre Hillary Clinton . El primogénito mandatario estadounidense dijo en un comunicado que lo hacía "para ser totalmente transparente", después de que el diario The New York Times revelara que él se reunió el año pasado con una abogada rusa enviada por el entorno del Kremlin en plena campaña presidencial, información que nutrió de nuevas intrigas a la trama del Rusiagate.

De acuerdo con los correos intercambiados con el publicista musical Rob Goldstone, el joven Trump recibió información de que el gobierno ruso tenía data que podría "incriminar" a Clinton y sus acuerdos con Rusia.

En junio del año pasado, cinco meses de las elecciones presidenciales en las Donald Trump competía contra Hillary Clinton, el hija mayor del magnate mantuvo una reunión en la Trump Tower de Nueva York con una abogada rusa que, según un allegado común, podía aportar información que comprometería a la candidata demócrata.

Goldstone, en su rol de interlocutor, le escribió a Trump Jr. el 3 de junio para decirle que había personas en Rusia que tenían "documentos oficiales e información que podía comprometer a Hillary" y que ello podía ser "muy útil" para su padre.

De acuerdo con el publicista y ex periodista de tabloides británicos, la información era "de muy alto nivel y muy sensible, pero es parte del apoyo de Rusia y de su gobierno al señor Trump".

Trump Jr. respondió que le "encantaría" tener acceso a esos datos. Inicialmente el empresario pretendía agendar una entrevista telefónica, pero Goldstone le sugirió un contacto con el empresario ruso Emin Agalarov.

Finalmente, el 9 de junio se realizó la reunión con una abogada rusa, Natalia Veselnitskaya, en una oficina de la Trump Tower, en la que también participaron el yerno del entonces candidato, Jared Kushner -actual consejero presidencial- y el asesor de la campaña republicana Paul Manafort.

La palabra de la abogada

En la declaración publicada hoy en Twitter, Trump Jr. afirmó que la abogada "no tenía información para proporcionar y quería hablar sobre la política de adopción" de niños rusos por parte de familias estadounidenses.

Por su parte, la abogada Natalia Veselnitskaya dio a conocer en una entrevista con la cadena NBC que recibió una llamada telefónica de un hombre al que no conocía y se le dijo que se reuniera con Trump hijo pero aseguró que no tenía datos sobre la campaña de Clinton y que jamás trabajó para el gobierno ruso.

"Yo sólo sabía que Donald Trump hijo estaba dispuesto a reunirse conmigo", dijo por intermedio de un traductor. Acerca de Clinton comentó: "Es muy posible que tal vez buscaran información. Realmente la querían".

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ&- Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 de julio de 2017

La entrevista había sido la primera declaración pública de Veselnitskaya desde que Donald Trump reconoció que aceptó la reunión con la esperanza de obtener información sobre Clinton, la oponente demócrata de su padre en las elecciones.

Ayer, tras las revelaciones de The New York Times durante el fin de semana, había tuiteado: "Evidentemente soy la primera persona en una campaña que hace una reunión para recibir información sobre un oponente... no fue a ninguna parte pero tenía que escuchar".

En la entrevista con NBC, Veselnitskaya insinuó que la reunión no fue iniciativa suya; dijo que estaba haciendo lobby contra las sanciones estadounidenses que afectaban a Rusia, pero que no actuaba a nombre del Kremlin.

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq&- Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 de julio de 2017

Las circunstancias que rodearon la reunión, así como un informe de The New York Times el lunes por la noche de que Trump hijo supo con anticipación que el gobierno ruso era fuente de información perjudicial para Clinton han generado nuevos interrogantes acerca de los posibles lazos de la campaña Trump con Moscú, los que son investigados por una comisión federal y varias comisiones legislativas, y es conocido como Rusiagate.

