Geller, el junior argentino que pasó a 8vos de final de Wimbledon al ganar en apenas 33 minutos

Axel Geller, en Wimbledon. Foto: Archivo

LONDRES.- El junior argentino Axel Geller (18 años) avanzó a los octavos de final del certamen de Wimbledon tras ganar un partido en apenas 33 minutos. El jugador que empuñó por primera vez una raqueta a los 4 años en el Mayling Country Club de Pilar y luego de su participación en el All England viajará a los Estados Unidos para hacer una carrera universitaria en Stanford, superó por 6-1 y 6-0 al estadounidense Danny Thomas.

Geller, que en Wimbledon no es parte de la delegación de la Asociación Argentina de Tenis ya que está acompañado por gente de IMG, la empresa de representación que lo sigue, anotó 4 aces, ganó el 82% de los puntos con su primer servicio y el 83% con el segundo. Además, se quedó con 50 puntos de los 68 en total. La actuación de Geller fue fulminante: prácticamente ganó todos sus games de saque en cero y le rompió cinco veces el servicio al adversario.

No bien Geller sentenció el partido en la cancha 7, se largó a llover. "Me salvé justo", dijo, muy feliz. El jugador que hasta hace un tiempo estuvo entrenándose en la academia de Fabián Blengino y haciendo la preparación física en Parque Norte con Martiniano Orazi (ex PF de Juan Martín del Potro), jugó sobre césped por primera vez hace unos días en el G1 de Roehampton, certamen que finalmente ganó. Geller mide 1,91m y tiene un saque fortísimo, a la altura de un profesional.

El otro junior argentino que iba a jugar hoy es Juan Pablo Grassi Mazzuchi, pero por las malas condiciones climáticas no pudo comenzar su encuentro ante Mohamed Ali Bellalouna.

Axel Geller, el junior argentino que hace pie en los courts y en la universidad