Diego Cocca, sobre Marcos Acuña: "No voy a tener un jugador que no se quiera quedar"

El entrenador de Racing admitió que dejará que el jugador se vaya, a pesar de que es muy difícil reemplazarlo

Cocca, en Racing. Foto: Soledad Aznarez

(DyN) - El director técnico de Racing, Diego Cocca, aseguró hoy que será complicado buscarle un sustituto en el puesto a Marcos Acuña, si finalmente es transferido. "Será un problema para mí buscarle reemplazante a Acuña. Terminó jugando en gran nivel, fue citado a la Selección y hay muchos clubes interesados", señaló Cocca a TyC Sports.

El volante es pretendido por Sporting de Lisboa, que estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión que Racing, dueño del cincuenta por ciento del pase, le puso al jugador.

"Yo no voy a tener un jugador que no se quiera quedar. A mí me hubiese pasado lo mismo. Si a mí me hubiese venido a buscar el Sporting de Lisboa y estaba bien en Racing, yo me iba", puntualizó.

Más allá del puntual tema Acuña, Cocca señaló que en las próximas horas se reunirá con el presidente Víctor Blanco para analizar el armado del plantel para la próxima temporada.

"Hablo seguido por teléfono con Víctor. Me voy a juntar para hablar de muchas cosas. No quiero dar nombres porque se terminan yendo a otro lado, o deciden otra cosa. Cuando estemos convencidos de que se concrete, se lo haremos saber", explicó.

La prioridad de Cocca en cuanto incorporaciones es un arquero (la primera opción es Martín Arias) y en segundo término un marcador central.