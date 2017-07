Cash converter: aplicaciones para viajeros de negocios

Tripit. Esta aplicación sirve para organizar los itinerarios de viajes. Con una interfaz sencilla se puede acceder a reservas de hoteles, pasajes aéreos, alquiler de autos y otras actividades programadas. Se puede compartir en redes sociales y sincronizar con el calendario del teléfono que se use habitualmente. Tener toda la información en un solo lugar mejora la tranquilidad del viajero, sobre todo cuando algo sale mal y uno tiene a mano el número de teléfono del hotel, por ejemplo. Mapas y despertadores también se vinculan con la herramienta.

App Store Android

***

Hopper. Es el aliado para vuelos baratos. La herramienta que hace el trabajo duro de mirar y volver a corroborar para comparar los precios en los aéreos. En primer lugar, identifica las fechas más baratas, permite hacer un seguimiento de un vuelo en particular y, una vez ingresados los distintos perfiles familiares o de trabajo, sólo hace falta seleccionar los viajeros. La aplicación ya factura un millón de dólares por día en vuelos, y el 90% de sus ingresos viene de las notificaciones push que alertan a viajeros de mejores precios.

App Stores - Google Play

***

Oanda convertor de divisas. La herramienta más completa en su categoría, además de tener actualizados cada 5 segundos los valores de las monedas, permite exportar las tablas para mirar desde la computadora o imprimirlas. Fundamental para aquellos destinos donde la moneda no es una de uso habitual, es muy útil para no cometer errores cuando los números no resultan familiares. Desde Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Alemania y Australia se puede mandar dinero a 130 países. Grandes empresas de Internet, como Airbnb, Expedia y Twitter usan esta herramienta para transferir los pagos pequeños de distintas monedas. Por último, tiene una opción interesante para quienes realizan negocios que son los valores de tipo de cambio históricos cargados en una base de datos rápidamente accesible para mantener cuentas claras, incluso las del pasado.

App Store

***

AwardWallet. Para los programas de fidelización, se pueden supervisar y controlar millas y puntos. La aplicación también envía notificaciones cuando el saldo cambia y antes de que los puntos ganados caduquen.

App Store - Android