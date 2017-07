Nike claudica y ahora venderá sus productos directamente en Amazon

La marca deportiva se negó durante años a utilizar la plataforma del portal; ahora a cambio consiguió un compromiso para combatir las falsificaciones

Nike admite lo evidente: no puede mantenerse al margen de los grandes imperios de comercio electrónico. La compañía de indumentaria deportiva anunció hace unos días un acuerdo con Amazon para empezar a ofrecer un número limitado de artículos.

Mark Parker, consejero delegado y presidente financiero de la compañía, explica que se trata de momento de un proyecto piloto que irá evolucionando en función de cómo progresen las ventas. La multinacional se negó durante años a utilizar la plataforma online. A cambio consigue que combata las falsificaciones.

Poder ilimitado

El giro de Nike, que estaba tratando hasta ahora de potenciar su propia tienda electrónica, demuestra el poder cada vez mayor que alcanzó Amazon en el negocio del comercio minorista.

Las zapatillas, la ropa y los accesorios de Nike se pueden encontrar en el portal, hasta el punto de que las búsquedas identifican cerca de 75.000 productos de la marca pese a que los vendedores no están autorizados.

Con este anuncio, Parker cambia de estrategia buscando "mejorar" la experiencia del cliente.

El anuncio se hizo durante la presentación a los analistas de los resultados de cierre de ejercicio. Nike obtuvo una ganancia neta de 4240 millones de dólares, lo que representa un incremento anual del 13 por ciento.

Las ventas de la compañía crecieron un 6%, hasta alcanzar los US$ 34.350 millones. Es un ritmo con el que, en todo caso, no podrá alcanzar el objetivo de US$ 50.000 millones de facturación que se fijó Parker para 2020.

El salto a Amazon, por tanto, debería servirle a la compañía para dar un impulso a los ingresos.

La venta directa en el portal de Jeff Bezos se limitará en esta etapa incipiente al catálogo en Estados Unidos.

Mercado rezagado

Las ventas en el mercado norteamericano crecieron sólo un 3% en el año, hasta los US$ 15.215 millones para el ejercicio. El ritmo de crecimiento queda así a la mitad de camino que en el conjunto global.

De ese total, US$ 3750 millones en ingresos corresponden al cuarto trimestre, que están completamente planos cuando se comparan con el mismo período del año precedente.ß

Tiempo de ajuste

En paralelo con el acuerdo con Amazon, Nike también acaba de anunciar un recorte que afectará al 2% de su plantilla global: unos 1400 empleados.